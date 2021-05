Dawid z "Rolnik szuka żony" zauroczył się piękną Kamilą z 8. edycji? Zgłosił się do programu?

We wrześniu rusza kolejny sezon "Rolnik szuka żony" i już teraz fani programu nie mają wątpliwości, że będzie to najciekawsza edycja. W odcinku zerowym najwięcej emocji wzbudza młoda rolniczka Kamila, która zachwyca swoją urodą. Okazuje się, że kobieta zwróciła uwagę Dawida z 7. edycji "Rolnik szuka żony". Czyżby planował zgłosić się ponownie do programu, tym razem w roli kandydata?

Dawid z "Rolnik szuka żony" zauroczył się piękną Kamilą z 8. edycji?

Dawid Noweta w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" wzbudził mnóstwo kontrowersji. Jego dramatyczne rozstanie z Martyną było szeroko komentowane w sieci, a łzy rolnika wzbudziły mnóstwo kontrowersji. Po zakończeniu emisji mężczyzna twierdził, że nie zamyka się na poszukiwania i publikował w relacji na Instastories zdjęcia, na których ponownie przeglądał listy od kandydatek, ale wygląda na to, że nie znalazł jeszcze swojej drugiej połówki.

Teraz wygląda na to, że Dawid jest zainteresowany piękną blondynką, która zdecydowała się szukać miłości w hitowym programie TVP1. Rolnik opublikował w relacji na Instastory zdjęcie z powtórki zerowego odcinka 8. edycji "Rolnik szuka żony" i widać na nim 28-letnią Kamilę. Czyżby Dawid się zauroczył? Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu kobieta już została okrzyknięta "najpiękniejszą rolniczką w historii programu". Miała być księgową, ale trzy lata temu przejęła pierwszą halę i tak rozpoczęła się jej historia. Ceni sobie niezależność i marzy o założeniu rodziny. Znajdzie miłość w programie?

Czy Dawid Noweta spróbuje swoich szans, walcząc o względy pięknej Kamili z "Rolnik szuka żony 8"?

Instagram / dawid_noweta_

Dawid Noweta brał udział w 7. edycji programu, ale wszystkie jego kandydatki zdecydowały się opuścić jego gospodarstwo.

Kamila, która pojawiła się w odcinku zerowym do 8. edycji wzbudziła mnóstwo emocji. Pobije rekord Magdaleny z poprzedniej edycji i otrzyma największą ilość listów? Czy wśród nich będzie również ten napisany przez Dawida?