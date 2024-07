Małgorzata Rozenek pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN. Gwiazda opowiadała m.in. o tym, czy Radosław Majdan pomaga jej w obowiązkach domowych. Okazuje się, że nie:

Radosław nie jest mężczyzną domowym. Kompletnie nie dał się, mimo moich prób, wtłoczyć w obowiązki domowe. Wynoszenie śmieci, to nie jest coś, co lubi robić najbardziej. On jest jednak niezwykle pomocny, jest dla mnie ogromnym wsparciem. Ale nie ukrywajmy, że jeśli chodzi o dbanie o dom i obowiązki z tym związane, to jest na mojej i pań, które nam pomagają, głowie. - mówiła Małgorzata.