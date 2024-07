Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wzięli udział w specjalnym odcinku "Milionerów". Emisja nastąpi już w święta wielkanocne, a pieniądze, które udało im się wygrać zostaną przekazane na cele charytatywne, a dokładnie na fundację TVN. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan bez wahania zgodzili się na udział w specjalnym odcinku "Milionerów". Jak gwiazda wspomina nagranie show?

Małgorzata Rozenek podkreśliła, że Hubert Urbański świetnie buduje napięcie i potrafi wyprowadzić z równowagi!

Chciałam zabić Huberta. Choć świetnie to prowadzi - powiedziała w rozmowie z WP Gwiazdy.

Zobacz: Czy Małgorzata Rozenek-Majdan planuje kolejną ciążę? Zaskakujące słowa męża prezenterki

Gwiazda zdradziła, że nie brakowało emocji. Małgorzata Rozenek w rozmowie z WP Gwiazdy wyznała, że chciała bardzo dobrze wypaść, ale stres był ogromny:

Błędem jest kombinowanie. Ja wprowadzałam mechanizm wątpliwości. Ale i tak jesteśmy z siebie zadowoleni. Był ogromny stres. Staraliśmy się podejść jak do zabawy, ale mieliśmy poczucie, że nasi synowie to będą oglądać i warto by było dobrze wypaść.