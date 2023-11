Do tej pory to Agnieszka Woźniak-Starak była prowadzącą "Azja Express". Jednak niedawno dziennikarka postawiła na nowe wyzwanie. Od kilku tygodni możemy ją bowiem podziwiać w roli prowadzącej "Big Brothera". Pojawiło się jednak pytanie: kto zastąpi ją w "Azja Express"? Plotka głosi, że miałaby to być Małgorzata Rozenek-Majdan, która była uczestniczką pierwszej edycji tego show. Jaka jest prawda?

Podczas uroczystego otwarcia stoiska La Manii w Designer Outlet w Piasecznie Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła kilka szczegółów. Skomentowała także odejście Agnieszki Woźniak-Starak z show. Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Małgorzata Rozenek-Majdan zostanie prowadzącą "Azja Express"?

Agnieszka Woźniak-Starak jest teraz prowadzącą "Big Brothera"

