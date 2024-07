W Dzień Dobry TVN pojawili się ostatnio Olivier Janiak, Małgorzata Rozenek oraz psycholog Piotr Mosak, którzy dyskutowali o podziale obowiązków przy sprzątaniu. W pewnym momencie zaproszeni goście zaczęli zastanawiać się, co zrobić wtedy, kiedy nikt w związku nie lubi sprzątać.

Psycholog zaproponował:

Ważna jest szczerość, trzeba mówić prawdę - tego nie lubię, to lubię, na to nie mam ochoty, na to mam... Bo może być tak, że oboje nie lubimy, ale to wtedy musimy się zdecydować - np. zostajemy dłużej godzinę w pracy oboje, jeśli mamy możliwość i za to zatrudniamy panią do sprzątania, bo nie ma w tym nic złego - mówił Mosak.

Dokładnie! - powiedziała Rozenek.