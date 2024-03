W ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" Małgorzata Ostrowska-Królikowska zatańczyła tango, które okazało się być jej ostatnim występem w programie Polsatu. Pomimo wsparcia widzów w postaci SMS-ów, surowa krytyka jury, zwłaszcza Iwony Pavlović, sprawiła, że aktorka musiała pożegnać się z show. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące trudności, jakie przeżywała aktorka podczas przygotowań do treningów. Okazuje się ze przygotowania do treningów mogły być dla gwiazdy wielkim wyzwaniem. Co takiego działo się w życiu Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, że zdecydowała się na taką nietypową formę odpoczynku między próbami na sali a teatrem? Trudno w to wszystko uwierzyć.

Dlaczego Małgorzata Ostrowska-Królikowska spała w samochodzie? Partner z “Tańca z Gwiazdami” się wygadał

W ostatnich dniach głośno jest na temat Małgorzaty Ostrowskiej- Królikowskiej, po jej odpadnięciu z "TzG" z werdyktem jury nie zgadza się jej przyjaciółka. Joanna Kurowska stanęła w obronie Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i grzmi "jak można oceniać w jednym szeregu 20- latków z 60 latkami". Teraz na jaw wychodzą, kolejne sekrety i okazuje się, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska robiła wszystko co mogła, żeby wypaść jak najlepiej na scenie. Kulisy treningów do „Tańca z Gwiazdami" postanowił ujawnić taneczny partner Małgorzaty - Kamil Gwara.

Małgosia spała czasami w samochodzie otwarcie przyznał na swoim profilu na Instagramie.

Piętka Mieszko/AKPA

Tancerz zdradził, że aktorka ma uciążliwy remont w domu i czasami musiała spać w samochodzie między próbami tanecznymi a próbami w teatrze.

Są czasami takie historie jak remont, że jest ekipa remontowa w domu, coś się dzieje. Człowiek przyjeżdża na salę o 9 rano i mówi: Cholera, w domu wszystko w kurzu. Wszystko dymi powiedział Gwara na Instagramie.

Adam Jankowski EastNews

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie była z tego zadowolona, co ujawnił jej taneczny partner i poczuła się nieswojo.

Nie zawracałam ci tym głowy za bardzo zwróciła uwagę.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska żegna się z "Tańcem z Gwiazdami"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska robiła co może, by jak najlepiej przygotować się do występów w "Tańcu z Gwiazdami". Niestety jak się okazało, tango było jej ostatnim. Aktorka postanowiła pożegnać się z fanami i widzami tanecznego show za pomocą wpisu na Instagramie.

Moja przygoda z @tanieczgwiazdami dobiegła końca! To był dobry czas spędzony z cudownymi ludźmi. Jestem wdzięczna za każdy uśmiech, dobre słowa i wsparcie! Dziękuję. I przede wszystkim dziękuje @kamil_gwara że byłeś przy mnie napisała.

A Wy komu teraz kibicujecie?

