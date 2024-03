Z "Tańcem z Gwiazdami" w trzecim odcinku pożegnała się Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Jurorzy ostro skrytykowali tango gwiazdy "Klanu", ostatecznie za swój występ zebrała 22 pkt na 40, w tym tylko trzy od Iwony Pavlović. Niektórzy widzowie nie zostawili na Małgorzacie suchej nitki, co nie spodobało się jej przyjaciółce, Joannie Kurowskiej. W siec pojawił się jej ostry komentarz.

Za nami trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami". Najlepiej według jurorów wypadła Roksana Węgiel, która za swoje paso doble otrzymała maksymalną ilość punktów. Sędziowie najniżej ocenili występy Dagmary Kaźmierskiej i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, ostatecznie to serialowa Grażynka z "Klanu" opuściła program. Niektórzy internauci z entuzjazmem przyjęli taki werdykt widzów, krytykując występ aktorki. W jej obronie stanęła Joanna Kurowska, która na Instagramie programu wyraziła wsparcie dla przyjaciółki po fachu:

Czytam te komentarze i włos się jeży. Ciekawe ilu z tych hejtujących odważyłoby się stanąć na parkiecie pod pręgierzem czarnej Mamby, to nie są zawody dla profesjonalistów. Wszędzie na świecie jest to rodzaj zabawy, a u nas gra o złote gacie. Zresztą jak można oceniać w jednym szeregu 20- latków z 60 latkami.

Na koniec Joanna pogratulowała swojej przyjaciółce odwagi:

Ostrowska-Królikowska podziękowała Kurowskiej za wsparcie, odpisując jej trzema serduszkami.

Panie od lat się przyjaźnią, więc mogą na siebie liczyć także w trudnych chwilach. Było tak w przypadku medialnej wojny syna Małgosi, Antka Królikowskiego z Joanną Opozdą. Zachowanie Antoniego było nie raz ostro komentowane przez internautów, obrywało się również samej Ostrowskiej. Wówczas Kurowska w jednym z wywiadów mówiła: