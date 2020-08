Jak podają wirtualnemedia.pl TVN 7 pracuje nad nowym, ślubnym formatem programu „Marry me now”, który w Polsce będzie nosić nazwę „Kto odmówi pannie młodej?”. Według informacji portalu nowe show poprowadzi Małgorzata Ohme - prowadząca „Dzień Dobry TVN”, a wcześniej „Big Brother”. Kiedy premiera?

Na czym polega format „Kto odmówi pannie młodej?”? W każdym odcinku ma wystąpić panna młoda, która w ciągu tylko trzech dni ma zorganizować swój ślub - od podstaw. Co ciekawe, swojego partnera ma postawić przed faktem dokonanym i oświadczyć mu się na trzy dni przed ceremonią. Mężczyzna musi podjąć decyzję, czy wstępuje w związek małżeński!

„Kto odmówi pannie młodej?” to pełen emocji format, w którym przełamujemy schematy i zrywamy z tradycyjnymi rolami w związku. To niezwykły program o relacjach, uczuciach i nadziei. Przejmujące historie bohaterów, odważne dziewczyny i ich bliscy. Jesteśmy przekonani, że widzowie pokochają ten format za jego autentyczność i dramaturgię każdego odcinka. Nasze bohaterki to bardzo silne i odważne kobiety! Osobiście mam nadzieję, że nikt nie odmówi pannie młodej - mówi w rozmowie z wirtualnemedia.pl Kasia Mazurkiewicz, dyrektor programowa TVN 7.