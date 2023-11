Za nami już pięć odcinków "Sanatorium miłości". Randkowy program TVP cieszy się wielką popularnością wśród widzów, którzy polubili sympatycznych seniorów. Czy przed kamerami może zrodzić się uczucie? Zobaczcie, co w najnowszym wywiadzie powiedziała Małgorzata, o której względy walczy Marek!

Małgorzata Zimmer jest jedną z najbardziej lubianych bohaterek. Była stewardessa jako pierwsza została wybrana kuracjuszką dnia. O jej względy szybko zaczął walczyć jeden z uczestników programu, Marek. Czy Małgosia odwzajemniła jego uczucie? Zobaczcie, co powiedziała w najnowszym wywiadzie dla Plejady. Czy Małgorzata wystąpiłaby w randkowym show jeszcze raz?

Jeżeli byłaby taka sytuacja, to zdecydowanie tak (wzięłabym jeszcze raz udział - przyp. red.) i polecam to wszystkim kobietom 60 plus. Myślę, że z każdego punktu widzenia: i ze względu na możliwość udowodnienia sobie, że jesteśmy jeszcze bardzo sprawni, że mamy szansę znalezienia miłości i że życie dalej się pięknie może toczyć - powiedziała.