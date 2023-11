3 z 4

Cezary razem z pozostałymi uczestnikami wziął udział w zajęciach plastycznych, jednak od razu zauważył, że nie ma talentu malarskiego. Kuracjusze przyjęli to wyznanie ze śmiechem i zachęcali go, aby malował tak jak potrafi. To zdenerwowało mężczyznę, jednak mimo złości namalował portret Teresy. Potem para wspólnie udała się na zabiegi. To była okazja do rozmowy, która zakończyła się w przyjacielskiej atmosferze ,pełnej zabawnych żartów.

Okazuje się, że Cezary wpadł w oko innej uczestniczce programu. Zobaczcie, której?