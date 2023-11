Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie sypialni po delikatnej metamorfozie, ale takiej reakcji internautów raczej się nie spodziewała. Rolniczka zamiast zachwytów musiała przeczytać niemal same słowa krytyki na temat dość kontrowersyjnego rozwiązania, jakie zastosowała zamiast szafy. Małgosia Borysewicz dosadnie zareagowała. O co chodzi?

Małgorzata Borysewicz niezmiennie jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Prywatnie rolniczka jest szczęśliwą żoną i mamą, a także rozwija swoje gospodarstwo. Jakiś czas temu Małgosia Borysewicz na nowo urządzała pokoje dziecięce dla Rysia i Blanki, a teraz pochwaliła się sypialnią w nowym wydaniu. Okazuje się, że rolniczka nie zdecydowała się na klasyczną szafę w sypialni, ale systemowe rozwiązanie z otwartymi półkami i koszami.

Sypialnia z garderobą w 3 dni? Możliwość dopasowania wymiarów regałów pod nasz pokój ze skosami- to nas przekonało do tego, że to właściwy wybór produktów. (...) Od teraz mogę się cieszyć nowym wystrojem.

napisała Małgorzata Borysewicz na Instagramie.