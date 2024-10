Czy Majka Jeżowska zatańczy w kolejnych odcinkach "Tańca z Gwiazdami"? To pytanie z pewnością już od kilku dni zadają sobie wszyscy fani Majki Jeżowskiej i tanecznego show Polsatu. Niestety, tuż po ostatnim odcinku programu piosenkarka przekazała niepokojące informacje i przyznała, że ma problemy z nogą. Od tamtej chwili wszyscy zastanawiają się, co z jej udziałem w programie, ale teraz sama Majka Jeżowska rozwiała wątpliwości w tej sprawie. Wystąpi w niedzielę w "Tańcu z Gwiazdami"?

Reklama

Co z udziałem Majki Jeżowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"?

Kilka tygodni temu wystartowała najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami", a jedną z największych gwiazd, które zgodziły się na udział w programie jest Majka Jeżowska, która tańczy w parze z Michałem Danilczukiem. Widzowie i fani są zachwyceni każdym ich występem, jednak para nie może liczyć na zbyt wysokie noty jurorów. Po ostatnim odcinku Majka Jeżowska nie gryzła się w język i ostro skomentowała niskie oceny od jury "Tańca z Gwiazdami"- niestety później okazało się, że gwiazda miała wypadek i ma poważny problem z nogą. Majka Jeżowska przekazała smutną wiadomość:

(...) W takiej sytuacji lekarz zaleca zdarcie martwej tkanki, dokładne czyszczenie rany i tydzień unieruchomienia zakażonej nogi. Ale to oznaczałoby koniec mojej przygody z tańcem. To nie są żarty informowała Majka Jeżowska.

Od tamtej chwili wszyscy mocno trzymają kciuki za Majkę Jeżowską, ale pojawiają się pytania, co z jej udziałem w programie. Czy wystąpi w najbliższą niedzielę w "Tańcu z Gwiazdami"? Teraz wszystko stało się jasne! Artystka w rozmowie z Plejadą rozwiała wątpliwości w sprawie dalszego udziału w programie.

Nie spodziewałam się olbrzymiej fali sympatii i miłości wysyłanej codziennie w moją stronę przez widzów ''TzG'' moich fanów, nieznajomych… To było tak wzruszające, piękne i szczere, że dodało mi skrzydeł i wiary w to, że przezwyciężę ból i dam radę zatańczyć. W niedzielę zadedykuję nasz taniec z Michałem Danilczukiem wszystkim życzliwym ludziom, którzy wierzą w parę nr 11 i twierdzą, że bez nas nie będą oglądać programu wyznała gwiazda.

Przy okazji Majka Jeżowska zdradziła, że to wcale nie podczas treningów doszło do kontuzji nogi.

Rany na obu nogach i kontuzja nie powstały na skutek tańca i treningów. To był nieszczęśliwy upadek na schodach zdradziła w rozmowie z Plejadą.

Instagram@MichałDanilczuk

Majce Jeżowskiej życzymy dużo zdrowia i mamy nadzieję, że znów zachwyci swoim tańcem w programie Polsatu!

Zobacz także

Przypominamy przy okazji, że zbliżającym się odcinku tanecznego show wydarzy się coś, czego do tej pory jeszcze nie było. Będzie to pierwsza taka sytuacja w historii "Tańca z Gwiazdami" kiedy to z programem pożegna się nie tylko para, która zdobędzie najmniej głosów od widzów, ale również jurorzy wskażą drugą parę, która odpadnie.

My już nie możemy doczekać się kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Emocje z pewnością sięgną zenitu!

Reklama

Zobacz także: Jeżowska ostro do Pavlović: "To było jak splunięcie na nasze tango". W obronie Majki staje Maffashion!