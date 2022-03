Antek Królikowski i Joanna Opozda niedawno zostali rodzicami. Informacja o porodzie zbiegła się z inną, dużo smutniejszą... o rozstaniu aktorskiej pary. Choć oboje nie potwierdzili jej ani razu, ciężko też znaleźć jakikolwiek dowód na to, że jest inaczej. Antek jest uczestnikiem wyświetlanego obecnie w TVN nowego show "Przez Atlantyk". Program kręcono gdy Opozda była jeszcze w ciąży, a nikt nie przypuszczał nawet, że para może się rozstać. Co wówczas, na środku oceanu, mówił o żonie towarzyszom podróży? Zobaczcie, co zdradziła Maja Hirsch.

Co Antek Królikowski mówił o Joannie Opoździe innym uczestnikom "Przez Atlantyk"?

W programie "Przez Atlantyk" możemy oglądać moment, kiedy Antoni Królikowski przeżywa przygodę życia, oceaniczny rejs. To szczególny czas - jego świeżo poślubiona żona była w ciąży i nosiła pod sercem ich pierworodnego syna. Kamery pokazały, że Antoni Królikowski wciąż mówił o swojej ukochanej żonie. Zarejestrowano i pokazano nawet ich rozmowę.

- Asia zobaczy teraz sławnego pisarza, cały Atlantyk wzdłuż i wszerz, kochanie wszystko Ci pokaże - mówił Królikowski.

A co Antoni Królikowski mówił o Joannie Opoździe już bez kamer, towarzyszom podróży? Portal jastrzabpost.pl zapytał o to inną uczestniczkę wyprawy przez Atlantyk, aktorkę Maję Hirsch. Jak się okazuje, Antek Królikowski bardzo często mówił o swojej żonie i tym, że niebawem zostanie ojcem. Co więcej, był tym bardzo wzruszony.

- Byłam zaskoczona tym, że jest taki bezpośredni, że tak się tym dzieli, ale pomyślałam, że to jest szczególny moment w jego życiu - mówi Hirsch dla portalu.

Choć nie wie jak przeżywa to mężczyzna, widziała jednak, co robił i mówił wówczas Królikowski.

- To jest jakiś moment przełomowy i wydaje mi się, że on aż puchł od tego wszystkiego, w takim dobrym sensie. I też rozmawialiśmy o tym, że wracamy, i że nie możemy się spóźnić, że czeka na ten poród. Naprawdę dużo o tym mówił i był tym na maksa podekscytowany. I myślę, że nadal jest. Bez względu na to, co dookoła się dzieje - mówi Hirsch dla jastrzabpost.pl.

Portal zapytał ją również o krytykę jaka spadła na Antka po tym jak wyruszył na oceaniczną wyprawę, zostawiając w domu ciężarną żonę.

- Ja nie wiem, co nim kierowało. Są różne aspekty. Są aspekty finansowe, są aspekty relacyjne, są pewne rzeczy, które można zrobić tylko raz w życiu. Natomiast ja staram się nie oceniać. Myślę sobie, że nie mam prawa – odpowiedziała.

Hirsch podkreśla, że nie mam prawa ingerować w życie Królikowskiego i Opozdy. Co więcej, nie opowiada się po żadnej ze stron. A właściwie opowiada się po obu:

- W tej sytuacji będę bardzo mocno stała za Antkiem i stała za Asią, bo ja nie jestem ani nią, ani nim. I tylko oni wiedzą, dlaczego pewne rzeczy robią - powiedziała w jastrzabpost.pl.