W programach typu talent show już nie tylko wyławiane są nieodkryte na masową skalę talenty, ale coraz częściej za sprawą udziału przypominają o sobie zapomniane gwiazdy. Rok temu w "The Voice of Poland" pojawił się Gabriel Fleszar, a w tym w "Must be the music" możemy oglądać autorkę przeboju lata 2011 Ellie (zobacz jak zaśpiewała hit Britney Spears). To jednak nie koniec tego typu powrotów. W 2. edycji The Voice of Poland" zobaczymy także Magdalenę Tul.

Reklama

Wokalistka programu "Jaka to melodia?", o której było głośno w 2011 roku dzięki udziałowi w festiwalu Eurowizji w Niemczech, postanowiła ponownie zawalczyć o popularność. Jeśli Magdalena wygra program, podpisze kontrakt na wydanie płyty w dużej wytwórni podparty ogromną promocją, ale nie jest to dla niej priorytetem.

- Udział w programie traktuję jako szansę na promocję, na przypomnienie o sobie. Właśnie pracujemy nad płytą, która miała ukazać się na wiosnę, ale z racji udziału w programie, premiera została wstrzymana. Ze względu na regulamin, w programie zaśpiewam piosenkę nie moją, ale w późniejszych etapach jest takie przyzwolenie, więc spróbuję jeśli przejdę - powiedziała piosenkarka w rozmowie z AfterParty.pl.

Zapytaliśmy też Magdalenę, czy jako doświadczonemu muzykowi było jej łatwiej startując w takim programie i czy znała jury show wcześniej:

- To jest o wiele większy stres niż na Eurowizji. Wtedy to było nic w porównaniu do tego programu. Startuję tam jako znana wokalistka, więc to naprawdę stresujące wydarzenie. Jury nie znam, nie miałam okazji współpracować z żadną z oceniających mnie gwiazd. - zdradziła nam Magdalena Tul.

Czy Tul sprawdzi się na scenie, a jury uwierzy w jej umiejętności wokalne, dowiemy się już w sobotę podczas 2. odcinka "The Voice" o godz. 20.05 w TVP2. W tym samym wydaniu posłuchamy także niedowidzącej Doroty, która wzruszyła do łez wszystkich jurorów.

Przypomnijmy: Niedowidząca uczestniczka "The Voice" doprowadziła jury do łez

Zobacz także

Aktualizacja: Magdalena Tul wykonała utwór Beyonce "Crazy in love" i ostatecznie zdecydowała się na dołączenie do grupy Tomsona i Barona z zespołu Afromental.

Reklama

Magdalena za kulisami programu: