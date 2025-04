Fani "Tańca z Gwiazdami" wskazują, że w finale 16. edycji mogą znaleźć się: Filip Gurłacz, Blanka i Maria Jeleniewska. Teraz Iwona Pavlović zwraca uwagę na pewien szczegół!

Iwona Pavlović o finałowej trójce 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" wzbudza wiele emocji. Po pięciu odcinkach fani nie mają wątpliwości, kto tańczy najlepiej i powinien znaleźć się w finale. Na wyraźnym prowadzeniu są trzy pary, które regularnie otrzymują wysokie noty od jury: Maria Jeleniewska, Blanka i Filip Gurłacz. Teraz Iwona Pavlović zwróciła uwagę na to, że nie zawsze faworyci znajdują się w finałowym odcinku, a wpływ ma na to wiele sytuacji. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z reporterem Party.pl odniosła się do spekulacji fanów show.

Oni rzeczywiście najbardziej się plasują(....) słusznie jest typowane, ale nie przesądzałabym jeszcze, bo różnie to bywało. Wiele elementów składa się na to, czy ktoś wygrywa, czy nie - przyznała Czarna Mamba.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedziała nam Iwona Pavlović!

Kto faktycznie znajdzie się w finale "Tańca z Gwiazdami"? To okaże się już niebawem.

