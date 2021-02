Magda z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoimi dziełami... idealnymi do pokoju dziecięcego! Szykuje się do nowej roli?

Magdalena Bator z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia małych dzieł sztuki, które od jakiegoś czasu sama tworzy. Ozdoby w kolorze niebieskim i różowym idealnie sprawdzą się jako dekoracje do pokoju dziecięcego. Czy to oznacza, że rolniczka przygotowuje się do nowej roli?

Magdalena Bator z "Rolnik szuka żony" ma nową pasję!

Magdalena Bator w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" znalazła miłość, choć jej obecny partner nie jest żadnym z kandydatów, których początkowo zaprosiła do swojego gospodarstwa. Niedawno rolniczka zdradziła, że nie tylko nadal jest z Jakubem, ale para zaręczyła się w święta. Jeszcze w programie Magdalena wspominała, że w najbliższej przyszłości marzy o zaręczynach, ślubie i dziecku, a teraz okazuje się, że wszystko powoli się spełnia.

Magdalena właśnie opublikowała nowe zdjęcia na Instagramie i zdradziła, czym się obecnie zajmuje. Okazuje się, że rolniczka ma nową pasję i jest nią... szydełkowanie. Uczestniczka siódmej edycji "Rolnika" tworzy prawdziwe cuda!

Łapacz snów na szydełku - napisała pod zdjęciami

Największą uwagę zwracają ozdoby w błękitnym i różowym kolorze, które świetnie sprawdzą się jako dekoracja do pokoju dziecięcego...

Niedawno sama rolniczka wyznała, że jest zaręczona.