Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu razem ze swoim mężem przeszła na dietę i zdradziła, że jej celem jest waga poniżej 50 kilogramów przy wzroście 157 cm. Okazuje się, że pierwsze efekty diety są już widoczne i rolniczka zakłada ubrania, które jeszcze niedawno były na nią za małe. Teraz Anna Bardowska opublikowała ma Instastory zdjęcie słodkości. To oznacza, że przerwała dietę?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" przerwała dietę!?

Anna Bardowska w tym roku przygotowania do wiosennej formy zaczęła odpowiednio wcześniej. Razem z mężem wybrali dietę opartą na tłuszczach i zdecydowali się wyeliminować cukier. Rolniczka już widzi pierwsze efekty, z czego jest bardzo zadowolona i jak sama przyznała w najnowszym filmie opublikowanym w serwisie YouTube, sukienka w rozmiarze 38 jest już na nią za duża.

Anna Bardowska do tej pory sztywno trzymała się diety i nawet w Tłusty Czwartek nie zjadła ani jednego pączka. Teraz jednak zrobiła wyjątek i skusiła się na słodkie ciasto do kawy.

Tylko mały kawałeczek - napisała rolniczka w opisie zdjęcia.

Czy to oznacza, że Anna Bardowska już osiągnęła zamierzony efekt i przerwała dietę? Wygląda na to, że to jedynie chwilowa przerwa i rolniczka znów wróci do posiłków z jadłospisu diety. Tylko spójrzcie na jaki deser skusiła się Anna Bardowska! Nie sposób przeoczyć też logowanej filiżanki...

Zobacz także: Łukasz z "Rolnik szuka żony" ocenił nową edycję "Hotelu Paradise"!

Instagram / ania.bardowska

Anna i Grzegorz Bardowscy w rozmowie z Party.pl zdradzili, że przechodzą na dietę i dążą do wagi, z którą czują się najlepiej.

Chcemy schudnąć, chcemy się lepiej czuć w swoim ciele. Dieta opiera się na tłuszczach. Je się jak najwięcej tłuszczy, a jak najmniej cukrów - powiedział Grzegorz Bardowski. Ja pilnuje tego co jemy - dodała Anna w rozmowie z Party.pl.

Rolniczka poczuła już wiosenną atmosferę i coraz chętniej prezentuje nowe stylizacje.