Magda i Krzysiek z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili swoje rozstanie po emisji programu. Uczestniczka show oznajmiła, że nie ma zamiaru wypowiadać się na temat rozstania. Po programie chętnie publikowała posty na Instagramie, jednak od miesiąca nic nie pojawiło się u niej nowego. Teraz Magda tłumaczy się ze swojej nieobecności.

Co się dzieje z Magdą ze "Ślubu"? Nagle opublikowała post

Po finale 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tylko jednej parze udało się wytrwać w małżeństwie — Kornelii i Markowi. Widzowie również zakładali, że spore szanse mają Magda i Krzysiek, choć w finałowym odcinku powiedzieli ekspertą, że zostają w małżeństwie, to po emisji programu poinformowali o swoim rozstaniu. Oboje dodali, że nie będą ujawniać powodów ich rozstania, ponieważ jest to ich prywatna sprawa. Uczestniczka show przez jakiś czas była aktywna na swoim Instagramie, gdzie pokazywała internautom co się u niej dzieje. Jednak przez ostatni miesiąc głos o niej zaginął, a teraz tłumaczy się z nagłego zniknięcia.

Wiem, dawno nic nie dodawałam. Niestety chorowałam, później regenerowałam siły i tak jakieś 3 razy..... — wyjaśniła Magda.

W dalszej części postu uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że ostatni czas był dla niej bardzo intensywny, ale teraz zamierza wrócić na Instagrama. Cieszycie się?

W ostatnich dniach i tygodniach bardzo dużo się u mnie działo, a wszystkie te wydarzenia wymagały cierpliwości, zrozumienia i miłości do samej siebie. Wróciłam do tworzenia treści na IG tak, by pojawiły się jeszcze przed świętami. — zdradziła uczestniczka show.

Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skreen/ślub od pierwszego wejrzenia

Jedna z internautek zauważyła pierścionek na palcu Magdy i postanowiła dopytać, czy jest to obrączka. Uczestniczka show chętnie odpowiedziała na jej pytanie.

Nie wiem, czy mi się wydaje, czy jest obrączka na palcu? — napisała jedna z internautek.

Już były spekulacje. To pierścionek — odpowiedziała Magda.

A wy śledzicie losy uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skreen.player.pl