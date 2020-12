Magda z "Rolnik szuka żony" podsyca plotki o ciąży! Założyła sukienkę, która podkreśliła brzuszek. Internauci już gratulują

Magda z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie! Rolniczka pokazała się w czerwonej, świątecznej sukience z falbankami, która może podsycić plotki o ciąży - niektórzy internauci już ruszyli z gratulacjami! Zobaczcie sami, jak dziś prezentuje się uczestniczka ostatniej edycji programu TVP.

Magda z "Rolnik szuka żony" w czerwonej mini

Magda wzięła udział w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka otrzymała rekordową liczbę listów, jednak jak się później okazało, żaden kandydatów, który trafił do programu, nie skradł jej serca. W domu Magdy pojawili się Adam, Mateusz i Paweł, jednak Magda nie wybrała żadnego z nich. W ostatnich odcinkach "Rolnik szuka żony" okazało się, że Magda nie poddała się i dalej szukała tego jedynego. Rolniczka odezwała się do Jakuba, który również wysłał do niej list, ale ze względu na pracę nie mógł wziąć udziału w nagraniach pierwszych odcinków "Rolnik szuka żony". Co ciekawe, tuż przed wielkim finałem internauci zaczęli pytać o ciążę rolniczki!

- Czy mi się wydaje, że ona może być w ciąży?

- No właśnie też się zastanawiam hmmm

- Słyszałam, że jest, bo jakaś Pani która chodzi do niej na paznokcie się wygadała, ale ile w tym prawdy...- komentowali internauci.

Rolniczka do tej pory nie skomentowała plotek na swój temat. W minioną niedzielę opublikowała jednak swoje najnowsze zdjęcie, które znów podgrzało atmosferę wśród internautów!

- Piszą że w ciąży jesteś... jeśli to prawda to gratuluje 🙂

- Muszę przyznać, że też o tym pomyślałam 🤰z drugiej strony na co czekać 🤞🤞🤞

- Po odcinku odnoszę wrażenie że można gratulować 😉

- Prześlicznie Madziu coś się zmieniłaś

- ❤️❤️ Życzę dużo szczęścia i miłości ❤❤ A jeśli plotki o ciąży są prawdziwe to gratulacje i dużo zdrówka!😘 -czytamy w komentarzach pod zdjęciem rolniczki.

Zobaczcie sami, jak prezentuje się Magda z "Rolnik szuka żony"! W czerwonej sukience wygląda pięknie!

Magda opublikowała w sieci nowe zdjęcie.

