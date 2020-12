Magda i Jakub ogłoszą radosną wiadomość w finale "Rolnik szuka żony"? Zdjęcie pary wywołało pytania o ciążę! 

Zdjęcie Magdy i Jakuba wywołało pytania o ciążę! W sieci pojawiła się fotka z wielkiego finału "Rolnik szuka żony", a fani zaczęli zastanawiać się, czy rolniczka jest w ciąży! Skąd takie podejrzenia? Spójrzcie tylko na fotkę uczestniczki siodmej edycji programu! Zakochanej pary nie mogło zabraknąć w ostatnim odcinku hitu Telewizyjnej Jedynki!

Pytania o ciążę pod zdjęciem Magdy i Jakuba

Magda to jedyna rolniczka, która bierze udział w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". To właśnie Magdalena otrzymała największą liczbę listów, a o jej względu w programie walczyli Paweł, Adam i Mateusz. Niestety, żaden z kandydatów nie zdobył serca rolniczki. Magda postanowiła wtedy odezwać się do Jakuba, który również wysłał do niej list, ale ze względu na obowiązku nie mógł przyjechać na nagrania pierwszych odcinków programu. W przedostatnim odcinku rolniczka i Jakub potwierdzili, że są ze sobą szczęśliwi. Tuż przed wielkim finałem "Rolnik szuka żony" z pewnością wszyscy fani zastanawiali się, czy ich związek przetrwał próbę czasu- teraz TVP rozwialo wszystkie wątpliwości w tej sprawie! W sieci pojawiło się zdjęcie z ostatniego odcinka na którym widać, jak Magda i jej partner trzymają się za ręce i czule na siebie patrzą.

Co ciekawe, pod zdjęciem pojawiły się pytania o... ciążę!

- Czy mi się wydaje, że ona może być w ciąży?

- no właśnie też się zastanawiam hmmm

- słyszałam, że jest, bo jakaś Pani która chodzi do niej na paznokcie się wygadała, ale ile w tym prawdy...- komentują internauci.

Zobaczcie zdjęcie, które wywołało tyle emocji!

Emocje przed finałem sięgają zenitu! W sieci krąży dużo domniemań na temat par, m. in. taka, że Magda i Dawid spodziewają się dziecka! Czy faktycznie tak jest? Na ten temat musieliby się wypowiedzieć sami zainteresowani! Finał sezonu już w najbliższą niedzielę!

Wygląda na to, że Magda i Jakub wciąż są razem. Czekamy na oficjalne potwierdzenie związku w finałowym odcinku!