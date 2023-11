Magda Wójcik wygrała nową edycję "Big Brothera". Podczas wielkiego finału zwyciężczyni zgarnęła 100 tysięcy złotych i samochód. Wzruszenie i mnóstwo emocji, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu sprawiły, że celebrytka nie zauważyła swojej rodziny. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, dlaczego Magda Wójcik tak się zachowała i czy faktycznie nie poznała bliskich? Nie uwierzycie, co gwiazda zdradziła Party.pl o powrocie do własnego domu! Okazuje się, że wcale nie był on łatwy...

Reklama

Zobacz także: Magda Wójcik z "Big Brothera" zdradziła, czy po programie będzie z Olehem! Wybaczyła mu, że ją nominował?