Wybór Magdy Mołek na nowego trenera programu TVN "Mali Giganci" może zaskakiwać. Prezenterka jest mamą czteroletniego Henia, ale w mediach bardzo trudno znaleźć informacje o jej życiu rodzinnym. W rozmowie z Party.pl, Magda Mołek zdradziła jednak swój sposób na wychowywanie dzieci:

Uważam, że dziecko trzeba traktować po partnersku, po prostu. Tak jakbyśmy rozmawiali z każdym innym dorosłym, bo dzieci to czują. Dzieci wyczuwają osobę, która podchodzi do nich w taki sposób protekcjonalny. Dzieci uwielbiają mieć partnera w rozmowie, bo przecież one nie znają tych różnic, tego podziału. Dla nich my jesteśmy też ludźmi. One się nie zastanawiają czy jesteśmy dorośli, czy lepiej wykształceni, czy ładniejsi, czy mamy jakiś tam inny zawód. To dla nich ma naprawdę o ile nie żadne, to drugorzędne znaczenie.