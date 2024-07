Wczoraj odbył się wielki półfinał programu The Voice of Poland. Poznaliśmy czwórkę finalistów, którzy mają szansę zostać najlepszym głosem w Polsce. Wybory widzów były szokiem nie tylko dla uczestników, ale i trenerów. Przypomnijmy: The Voice: Znamy finalistów piątej edycji! Tomson i Baron stracili swoich uczestników

"The Voice of Poland" to okazja, by zobaczyć nie tylko porywające występu solistów, ale i kreacje gwiazd programu. Prowadząca show, Magda Mielcarz, nie zawiodła. Aktorka postawiła na oryginalną czarną sukienkę z trenem, która podkreśliła jej zgrabną nogi. Ciekawym elementem był biały pas puszczony na jej ręce. Od Magdy ciężko odwrócić wzrok - z taką stylizacją idealnie wpasowałaby się na największe, hollywoodzkie imprezy.

A jak wam się podoba?

