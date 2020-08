Znamy pierwszą uczestniczkę drugiej edycji "Hotelu Paradise"! Widać, że jest fanką medycyny estetycznej! Mamy jej stare zdjęcia

Druga edycja "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a my właśnie poznaliśmy pierwszą uczestniczkę nowej odsłony show! Jest nią Magda Jankowska, która zachwyca swoimi zdjęciami na Instagramie. Magda w ostatnich latach przeszła dość dużą metamorfozę. Zobaczcie kim jest i jak wygląda pierwsza uczestniczka drugiej edycji programu "Hotel Paradise"!

Znamy pierwszą uczestniczkę drugiej edycji "Hotelu Paradise"! Kim jest?

Właśnie pojawiła się długo wyczekiwana informacja! Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę nowej edycji "Hotelu Paradise". To 24-letnia Magda Jankowska - Influencerka i Instagramerka. Jak czytamy na stronie tvn.pl, Magda to prawdziwy wulkan energii, więc na Bali może naprawdę dużo się dziać! Co więcej, kocha śpiewać i marzy o tym, aby zostać sławną wokalistką! Kilka lat temu jej umiejętności wokalne mogliśmy śledzić w programie "Bitwa na głosy", gdzie wystąpiła w drużynie Janusza Panasewicza.

Optymistka, z dużym poczuciem humoru, ale twardo stąpająca po ziemi. Wulkan energii, który może eksplodować, nie zważając na okoliczności. Marzy o karierze i wielkiej sławie. Uwielbia śpiewać i chciałaby, aby w niedalekiej przyszłości to było jej zajęcie numer 1! Świetnie też czuje się po obu stronach obiektywu. Interesuje się modą, lubi dobrze wyglądać i chętnie doradza innym w ubiorze. Jest bardzo uczuciowa i emocjonalna, do tego stopnia, że sama zastanawia się, czy to wada, czy zaleta - czytamy na stronie tvn.pl

Magda do tej pory była tylko w jednym poważnym związku, który nie trwał zbyt długo. Ma jednak nadzieję, że prawdziwa miłość jest dopiero przed nią. Zobaczcie zatem jak wygląda pierwsza uczestniczka drugiej edycji "Hotelu Paradise"! Na przestrzeni lat sporo się zmieniła.

Magda Jankowska prężnie działa na Instagramie! Jej konto śledzi prawie 300 tysięcy osób.

Na jej profilu nie brakuje również odważnych zdjęć

Magda marzy o karierze i wielkiej sławie!

Widać, że 24-latka jest fanką medycyny estetycznej. Tak wyglądała jeszcze kilka lat temu.