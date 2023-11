Nowy romans w domu Wielkiego Brata! Od rozpoczęcia najnowszej edycji reality show minęły już prawie 2 miesiące i choć początkowo internauci twierdzili, że w programie wieje nudą, to teraz trzeba przyznać, że dzieje się tam naprawdę sporo! Ostatnio wielkie emocje wywołali Justyna Żak i Paweł Grigoruk, którzy zdecydowali się opuścić dom Wielkiego Brata. Głośno zrobiło się również o Magdzie i Olehu, którzy namiętnie całowali się przed kamerami. Teraz atmosferę podgrzali kolejni uczestnicy show! Co wydarzyło się między Magdą Zając, a Igorem Jakubowskim?

Magda i Igor z Big Brothera spędzili razem namiętną noc?

Widzowie "Big Bothera" z pewnością zauważyli, że kiedy Magda weszła do programu najlepszy kontakt złapała właśnie z Igorem. Między nimi stanęła jednak Angelika, która wyraźnie spodobała się Igorowi. Angelika opuściła już dom Wielkiego Brata, więc Magda znów zbliżyła się do Igora. Ostatnio po jednej z imprez Magda przyszła do sypialni Igora... Teraz znów spędzili noc w jednym łożku. Internauci twierdzą, że było bardzo namiętnie! Widzowie są oburzeni zachowaniem Magdy Zając, która samotnie wychowuje 9-letnią córkę.

-Ewidentnie Igor nie jest zainteresowany, a Magda się klei do niego...

-Ona go nawet po plecach macała i mówiła, że miała piękny sen. Jezu jej dziecko to ogląda itd. A ona takie rzeczy w programie ????

-Do tej pory była w porządku dziewczyną, ale kiedy kolejny raz uporczywie zaczęła się narzucać Igorowi osiągnęła dno... Gdzie godność?!

-Magda ma corke i nie wstydzi się swoich ekscesów w telewizji jak widać. A myślałam, że to kwestia złego towarzystwa, a w głębi człowiek dobry i rozsądny...- komentują internauci.

Myślicie, że będzie kolejny romans w domu Wielkiego Brata?

Internautom nie spodobało się zachowanie Magdy.