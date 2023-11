Od premiery najnowszej edycji "Big Brothera" minęły już prawie dwa miesiące! Hitowy program wrócił na antenę 17 marca i od tamtej chwili widzowie mogą obserwować życie uczestników reality-show. Program od samego początku wzbudzał sporo emocji, a mieszkańcy domu Wielkiego Brata zyskali sporą popularność. Teraz uwaga wszystkich skupiła się na Magdzie i Olehu, którzy ostatnio bardzo zbliżyli się do siebie. Między uczestnikami mocno iskrzy, ale internauci mają pewne zastrzeżenia dotyczące ich relacji. Jak komentują romans 31-letniej Magdy z 20-letnim przystojniakiem?

Magda i Oleh nie ukrywają, że rodzi się między nimi uczucie. Para często się przytula, a w ostatni piątek podczas imprezy w domu Wielkiego Brata, Magda i Oleh dali się ponieść emocjom i zaczęli się całować. Jak na takie zachowanie uczestników zareagowali internauci? Fani programu są podzieleni. Jedni im kibicują, ale drudzy przypominają, że jest między nimi spora różnica wieku, a na dodatek Oleh nominował Madzię do opuszczenia programu. Co więcej, chłopak od samego początku nie ukrywał, że ma partnerkę Stefanię, z którą tworzy otwarty związek. Internauci obawiają się, że Oleh złamie Madzi serce.

-Boże, on ma tylko 20 lat i co chwilę kocha kogoś innego…

- Z jednej strony by coś chciała, a z drugiej się broni. Niech poczeka i zobaczy, co on o niej mówił i jak ją nominował w programie. Czuję, że jej to złamie serce.

-Oleh najpierw podbijał do Karoliny, później do Angeliki teraz do Madzi. po prostu chce wykorzystać dziewczynę żeby dłużej zostać w programie jako zakochana para. Oleh mówił ze chce zostać aktorem, ciekawe czy widzowie lykna te jego grane uczucia.

-Moim zdaniem totalnie do siebie nie pasują ????????

-NIE. Ona z nim nigdy nie będzie. Jest 10 lat młodszy i fałszywy. Klei się do niej żeby zajść jak najdalej w programie ????- komentują internauci.