Niebieska sukienka znów wraca na języki fanów "Tańca z Gwiazdami" – tym razem za sprawą szokującego wyznania Maffashion. Influencerka, która sama brała udział w show, ujawniła kulisy finału 16. edycji i zdradziła, że produkcja celowo zadbała, by żadna z uczestniczek nie miała na sobie pechowej kreacji. To jednak nie wszystko... zdradziła coś jeszcze!

Maffashion odkryła tajemnice "Tańca z Gwiazdami"!

Za nami 16. edycja "Tańca z gwiazdami", którą zwyciężyli Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Tego wieczoru plejada gwiazd pojawiła się na finale tanecznego show Polsatu w tym finalistka 15. edycji Maffashion. Influencerka zdradziła, sekret produkcji ujawniając, że postarali się, żeby w tym ważnym dniu, żadna z uczestniczek nie miała na sobie "niebieskiej sukienki".

Pechowa niebieska sukienka zyskała już niemal legendarny status wśród fanów programu "Taniec z Gwiazdami". Pojawiła się w show trzy razy – i za każdym razem kończyła się dla jej właścicielki rozstaniem z parkietem. Zarówno Roksana Węgiel, jak i Julia Żugaj zajęły drugie miejsce w swoich edycjach programu – mimo że typowano je na zwyciężczynie. Następnie podobna historia spotkała Magdalenę Tarnowską, która również miała szansę na finał. Teraz w rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl Maffashion zdradziła jaki plan miała na to produkcja:

Nie było finale niebieskiej sukienki i produkcja postarała się, żeby wszystkie były białe. Zainteresowani mogą sobą sprawdzić ''klątwa niebieskiej sukienki'' powiedziała Maffashion.

To jednak nie wszystko! Co miała jeszcze do zdradzenia Maffashion? Koniecznie obejrzyj nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej.

