Macademin Girl wypowiedziała się na temat programu "Azja Express". Nowy show stacji TVN jeszcze nie pojawił się na antenie, a już wzbudza ogromne emocje! Blogerka, która dotarła do finału "Agenta-Gwiazdy", przed kamerą Party.pl, porównała te dwa programy.

Oni mają obok siebie kogoś bliskiego i to jest trochę inaczej niż my w "Agencie", gdzie byliśmy rzuceni w zupełnie nowych ludzi. Myślę, że to jest interesujące. Czy bym się sprawdziła? Chętnie bym spróbowała, ale nie w ciągu najbliższych dwóch lat - powiedziała Macademian Girl.