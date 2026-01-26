Maciej z "Żony dla Polaka" wywołał burzę tym nagraniem. Była kandydatka nie przebiera w słowach
Maciek i Wiola rozgrzali emocje w 4. odcinku programu „Żona dla Polaka”. Pocałunki, masaż i bliskość, która zaskoczyła widzów TVP1, ale to nie wszystko. To nagranie sprawiło, że internet eksplodował komentarzami.
Maciej jest uczestnikiem drugiego sezonu programu "Żona dla Polaka", emitowanego na antenie TVP1. Pochodzi z Gdyni, ale obecnie mieszka w Toronto. Jest aktywnym mężczyzną i jego randki to nie tylko romantyczne rozmowy, ale też wspólne wyjścia na treningi.
Maciej przyznał, że trenował judo i zaprosił swoje kandydatki, aby razem z nim poznały podstawy tego sportu. Internauci są jednak poruszeni sytuacją pokazaną na nagraniu. Głos zabrała nawet Magda, kandydatka Macieja, którą odesłał jako pierwszą do domu.
Maciej z "Żony dla Polaka" wywołał burzę w sieci
Po czwartym odcinku drugiej edycji reality show „Żona dla Polaka” w sieci zawrzało. Uczestnicy kontynuowali swoje randkowe przygody, a odcinek obfitował w emocje i gorące pocałunki. Dorota zdecydowała się pożegnać Piotra, a Matt i Ewa przenieśli się do wioski pionierskiej. Wojciech natomiast zorganizował stylizacyjną zabawę dla swoich kandydatek. Jednak największe zainteresowanie wzbudziła randka Maćka i Wioli.
Maciek zaprosił Wiolę do swojego mieszkania, a następnie zabrał ją na wspólny trening na siłowni. Podczas ćwiczeń atmosfera między nimi stała się bardzo intymna i doszło do pocałunku, jednak nie tylko ta sytuacja wzbudziła skrajne emocje...
To nagranie Macieja z "Żony dla Polaka" zaskoczyło wszystkich!
Po odcinku w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Maciej rzuca Iwonę na matę, podczas treningu judo. Kandydatki Maćka miło wspominają to wydarzenie, a Iwona przyznała, że wyszła z tej sytacji cało...
Super atrakcja była
Nie bolało, a głowa cała. Tak mogę być rzucana przynajmniej raz na tydzień.
Inne zdanie na temat tej formy rozrywki ma Magda, kandydatka Macieja, która jako pierwsza pożegnała się z programem. W dość ostrych słowach podsumowała Macieja i przyznaje wprost, że nie chciałaby brać w tym udziału:
Czy to już szczyt żenady? Czy jeszcze nie? Typ z Syndromem Piotrusia Pana rzuca laską jak workiem ziemniaków. Bardzo się cieszę, że ominęły mnie tego typu atrakcje, kobieta to nie worek ziemniaków.
Internauci reagują na nagranie z Maciejem i Iwoną z "Żony dla Polaka"
Widzowie są poruszeni nagraniem, na którym widać, jak Maciej dosłownie rzuca Iwonę na matę. Niektóre internautki piszą wprost, że to mogłoby się źle skończyć:
Powinien zmierzyć się z równym, a nie z dziewczyną, która zapewne nigdy nie trenowała.
Nie wiedziały na co się pisały,dziewczyny odjadą jak przyjechały
Sądzicie, że Maciej ostatecznie wybierze Wiolę czy Iwonę?
