Maciej jest uczestnikiem drugiego sezonu programu "Żona dla Polaka", emitowanego na antenie TVP1. Pochodzi z Gdyni, ale obecnie mieszka w Toronto. Jest aktywnym mężczyzną i jego randki to nie tylko romantyczne rozmowy, ale też wspólne wyjścia na treningi.

Maciej przyznał, że trenował judo i zaprosił swoje kandydatki, aby razem z nim poznały podstawy tego sportu. Internauci są jednak poruszeni sytuacją pokazaną na nagraniu. Głos zabrała nawet Magda, kandydatka Macieja, którą odesłał jako pierwszą do domu.

Maciej z "Żony dla Polaka" wywołał burzę w sieci

Po czwartym odcinku drugiej edycji reality show „Żona dla Polaka” w sieci zawrzało. Uczestnicy kontynuowali swoje randkowe przygody, a odcinek obfitował w emocje i gorące pocałunki. Dorota zdecydowała się pożegnać Piotra, a Matt i Ewa przenieśli się do wioski pionierskiej. Wojciech natomiast zorganizował stylizacyjną zabawę dla swoich kandydatek. Jednak największe zainteresowanie wzbudziła randka Maćka i Wioli.

Maciek zaprosił Wiolę do swojego mieszkania, a następnie zabrał ją na wspólny trening na siłowni. Podczas ćwiczeń atmosfera między nimi stała się bardzo intymna i doszło do pocałunku, jednak nie tylko ta sytuacja wzbudziła skrajne emocje...

To nagranie Macieja z "Żony dla Polaka" zaskoczyło wszystkich!

Po odcinku w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Maciej rzuca Iwonę na matę, podczas treningu judo. Kandydatki Maćka miło wspominają to wydarzenie, a Iwona przyznała, że wyszła z tej sytacji cało...

Super atrakcja była - napisała Wiola

Nie bolało, a głowa cała. Tak mogę być rzucana przynajmniej raz na tydzień. - wyznała Iwona, która jest na nagraniu z Maciejem

Inne zdanie na temat tej formy rozrywki ma Magda, kandydatka Macieja, która jako pierwsza pożegnała się z programem. W dość ostrych słowach podsumowała Macieja i przyznaje wprost, że nie chciałaby brać w tym udziału:

Czy to już szczyt żenady? Czy jeszcze nie? Typ z Syndromem Piotrusia Pana rzuca laską jak workiem ziemniaków. Bardzo się cieszę, że ominęły mnie tego typu atrakcje, kobieta to nie worek ziemniaków. - napisała Magda, była kandydatka Macieja

Internauci reagują na nagranie z Maciejem i Iwoną z "Żony dla Polaka"

Widzowie są poruszeni nagraniem, na którym widać, jak Maciej dosłownie rzuca Iwonę na matę. Niektóre internautki piszą wprost, że to mogłoby się źle skończyć:

Powinien zmierzyć się z równym, a nie z dziewczyną, która zapewne nigdy nie trenowała.

Nie wiedziały na co się pisały,dziewczyny odjadą jak przyjechały

Sądzicie, że Maciej ostatecznie wybierze Wiolę czy Iwonę?

