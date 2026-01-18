W 3. odcinku "Żony dla Polaka" emocje sięgnęły zenitu, a napięcie między kandydatami Doroty było wyczuwalne od pierwszych minut. To jednak nie była jedyna afera!

Emocji nie brakowało też u innych uczestników. Wojtek zabrał Justynę na randkę w pobliżu słynnej Psiej Fontanny w Toronto, serwując jej ulubione wegańskie dania. Choć pogoda spłatała im figla, deszczowa aura stworzyła nieoczekiwanie romantyczny klimat. Matt i Maciek również zadbali o wyjątkowe chwile ze swoimi kandydatkami, jednak nie dla wszystkich ten dzień zakończył się szczęśliwie, bo niektórzy zdecydowali się pożegnać swoje kandydatki.

Łzy Doroty w "Żonie dla Polaka", a potem romantyczne randki

Konflikt o podział obowiązków między kandydatami Doroty przerodzi się w ostrą wymianę zdań, a Piotr jasno postawi granice. W myśl przysłowia gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta Dawid zaprosi Dorotę na romantyczną randkę, która zakończyła się zmysłowym masażem. Z kolei Marcin wycofał się i ostatecznie stwierdził, że on nie ma zamiaru podrywać Doroty. Ja się nie odnajduje w tej sytuacji. Czekam na krok ze strony Doroty. Nie podrywam kobiet - zaskoczył wyznaniem Marcin.

Podczas wspólnej rozmowy Doroty z jej kandydatami doszło do zaskakującej sytuacji. Jeden z mężczyzn pozwolił sobie na słowa, które mocno uderzyły w Dorotę:

Ja mam wrażenie, że my jesteśmy takim dodatkiem do tej, jakby w cudzysłowie 'księżniczki lodu' - powiedział Paweł.

Ty mnie tak odbierasz, jak księżniczkę lodu? Nie powiem, że nie onieśmielacie mnie. Staram się radzić sobie najlepiej jak mogę. Mi się strasznie przykro zrobiło, że ty mnie nazwałeś księżniczką lodu. Ja nie jestem w ogóle księżniczką lodu. - wyznała Dorota i popłynęły łzy

Dorota nie ukrywa, że uważa się za: ciepłą, otwartą, tak jak możesz być otwarta do kogoś, kogo nie znasz. Powiedziała wprost, że słowa mężczyzny mocno ją zabolały. Dawid szybko przeprosił:

Ja przepraszam Cię Dorota, ja nie chciałem, żebyś tak się poczuła. Nie możesz płakać, bo zaraz ja się rozpłacze.

Ostatecznie zaczęli żartować z całej tej sytuacji, a potem wybrali się na randkę, która okazała się bardzo udana. Dorota oceniła Pawła jako dobrego kandydata na partnera. Potem przyszedł czas na kolejną randkę i tym razem zrobiło się dość intymnie. Nie zabrakło wspólnych masaży i dwuznacznych żartów. Widać, że między Dorotą a Dawidem iskrzy.

Był dotyk, o który się starałem o kilku dni. przyznał Dawid

screen "Żona dla Polaka"

Afera z apteką i pożegnanie u Maćka

46-letni Maciej powoli deklaruje, do których kandydatek jest mu bliżej i bez wątpienia są to Andżelika, Wiola i Iwona. Maciek w ramach atrakcji zabrał kandydatki do oceanarium, ale ten pomysł nie spodobał się Magdalenie, bo jak sama stwierdziła:

Nie lubię takich miejsc, bo nie chciałabym być obserwowana, nagrywana na ich miejscu - wyznała 39-letnia Magdalena

Potem sytuacja między Magdaleną a Maciejem zaostrzyła się, kiedy kobieta miała do niego dość nietypową prośbę:

Masz melatoninę przy sobie? - zapytała Magdalena. W domu mam- odpowiedział Maciek, a Magda zapytała: Podzielisz się ze mną, bo ja w ogóle nie śpię.

Jest naprawdę niedroga wiesz, w tym, zwykłym sklepie - wypalił Maciek

Maciek dzisiaj dostał ode mnie żółtą kartę, nie wiem, czy nie dostanie czerwonej wkrótce. (...) Powiedział mi, żebym sobie kupiła. Ze mną się tak nie rozmawia. - powiedziała wyraźnie zdenerwowana Magdalena

Ostatecznie po wspólnie spędzonym wieczorze Maciej poprosił Magdalenę na rozmowę i podziękował jej za udział w programie. Swojej radości nie kryła Wiola, która teraz ma mniej rywalek w walce o serce Macieja.

screen "Żona dla Polaka"

Pożegnanie u Matta i Wojtka z "Żony dla Polaka"

Jako pierwszy jedną ze swoich kandydatek pożegnał Matt. Uczestnik powiedział wprost, że nie mają za wiele wspólnego, ale wpływ na to mogły mieć słowa Kasi, która powiedziała, że nie jest przekonana, czy nie powinna być jednak w innym miejscu. Z jednej strony cieszę się, że tu jestem, ale jednak mnie ciągnie gdzie indziej - wyznała nieoczekiwanie Kasia. Po tych słowach Matt najwyraźniej zdecydował się na pożegnanie Kasi i dał szansę na bliższe poznanie innym kandydatkom.

Właśnie, moja odwaga zabija was jako mężczyzn. Za mocną kobietą jestem dla Was - wyznała na koniec Kasia

Potem Maciej zabrał swoje kandydatki na kemping w lesie. Przy okazji uczestnik przyznał, że ma na koncie zdradę, ale pozostawił to bez komentarza i decyzję, czy kobiety chcą kontynuować relację pozostawił im. Co ciekawe, jednak z kandydatek spędziła noc w namiocie Matta. Oboje nie ukrywali, że wspólne rozmowy mocno ich zbliżyły.

Z kolei u 43-letniego Wojtka też doszło do pożegnania, a do Polski wraca Pamela. Mężczyzna przekazał swoją decyzję podczas spaceru i powiedział krótko: "Nasz czas się skończył". Pamela nie ukrywała, że spodziewała się takiej decyzji, bo widziała, że z pozostałymi kobietami spędza więcej czasu. Co zaskakujące, przed kamerami Wojtek przyznał, że Pamela nie spodobała się jego mamie:

Mamie od początku się nie podobała. Mamie się jej wygląd nie podobał, ale to nie miao znaczenia, bo mi się podobała i zaprosiłem ją i tak.

W następnym odcinku zobaczymy, kogo pożegna Dorota! Będzie się działo!

screen "Żona dla Polaka"

