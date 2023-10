Takief afery w "Love Island" nie spodziewał się chyba nikt! Chociaż od kilku dni internauci plotkują, że jeden z uczestników wchodząc do programu miał dziewczynę, to chyba nikt nie podejrzewał, że internetowe plotki są prawdziwe. Niestety, z zapowiedzi najnowszego odcinka "Love Island" wynika, że produkcja poznała prawdę i teraz dojdzie do poważnej rozmowy z Danielem! Daniel z "Love Island" oszukał producentów programu? Zaledwie kilka dni temu sporo emocji przyniosło nam najważniejsze przeprowanie do którego doszło po powrocie dziewczyn z Casa Amor, a teraz okazuje się, że dopiero dziś w "Love Island" zrobi się naprawdę bardzo gorąco! W zapowiedzi najnowszego odcinka programu widzowie mogli usłyszeć, jak Karolina Gilon zwraca się do Daniela, przypominając, że mu, że zgłoszając się do "Love Island" zapewniał, że jest singlem... Ty wchodząc do programu oświadczyłeś, że jesteś singlem- powiedziała prowadząca "Love Island". Znalazłeś sposób, aby przekazywać pewne znaki. Prawda zawsze się obroni, Daniel co oznacza litera "T"? Pozostali uczestnicy nie ukrywali, że są zszokowani zachowaniem Daniela, który najwyraźniej jest w związku i to ukrywał! Zobacz także: "Love Island 6": Takich scen w programie jeszcze nie było! Po Casa Amor w willi zawrzało! Natalia, która w "Love Island" stworzyła parę z Danielem nie ukrywała emocji i popłakała się przed kamerami. Pozostali uczestnicy byli w szoku. Były to grube dowody zbrodni- oceniła Roksana. Koledzy Daniela apelowali, żeby przyznał się do błędu i kłamstwa. Zobacz także: "Love Island 3": Caroline i Mateusz wrócili do siebie! "Cieszę się, że możemy..." Internauci już od jakiegoś czasu piszą w komentarzach, że...