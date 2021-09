Wszystko wskazuje na to, że związek Pauliny i Andrzeja z "Love Island" to już przeszłość. Choć chłopak bardzo zabiegał o względy Pauliny i przyznał nawet, że się w niej zakochał, to jednak ona nie odwzajemniła tego uczucia i przez długi czas dawała mu tylko złudne nadzieje. W końcu Paulina zdecydowała się napisać list, który Andrzej otrzymał w "Casa Amor". Z jego treści jasno wynikało, że uczestniczka "Wyspy miłości" nie chce dalej kontynuować tego związku. Andrzej nie mógł powstrzymać łez...

Zachowanie Pauliny odbiło się szerokim echem w sieci. Fani "Love Island" są zszokowani, że dziewczyna dawała Andrzejowi nadzieje, a teraz nie potrafiła nawet powiedzieć mu wprost, że to koniec. Takiej burzy w komentarzach chyba jeszcze nie było!

"Love Island": Paulina zerwała z Andrzejem. W sieci burza!

Paulina już jakiś czas temu została okrzyknięta przez fanów, jako najbardziej niezdecydowana uczestniczka wszystkich edycji "Love Island". Dziewczyna próbowała już stworzyć relacje z kilkoma chłopakami z "Wyspy miłości", jednak w żadnej z nich nie czuła się pewnie. Choć oczywiście miała do tego prawdo, to jednak internauci mają jej do zarzucenia, że Paulina nie potrafi się jasno określić i ciągle zwodzi chłopaków, dając im przy tym złudne nadzieje.

Tym razem szerokim echem w sieci odbiło się jej rozstanie z Andrzejem. Jak wiadomo, aktualnie panowie przebywają w "Casa Amor" z nowymi dziewczynami, a panie pozostały w "Willi miłości", do której dołączyli nowi przystojniacy. Paulina postanowiła nie czekać dłużej i zdecydowała się napisać list do Andrzeja, w którym z nim zerwała.

- Andrzej, podjęłam decyzję, o której nie zdążyłam Ci powiedzieć. Chciałabym, żebyś kogoś tu poznał i był szczęśliwy - brzmiała część listu od Pauliny do Andrzeja.

Andrzej był załamany tą sytuacją - jeszcze chwile wcześniej mówił chłopakom, że zakochał się w Paulinie! To wszystko spowodowało, że internauci postanowili ostro skrytykować zachowanie uczestniczki "Love Island"

- Paulina załatwiła sprawę w białych rękawiczkach. Najprościej napisać list i nie wiedzieć reakcji - Wyrzućcie tę dziewczynę z programu 🙄 Dawno nikt mnie tak nie denerwował - Dramat... Szkoda mi Andrzeja na maksa, dziewczyna nie zasługuje na nikogo, jedyne na co zasługuje to na opuszczenie programu, jej się już nie da oglądać i słuchać.. - Jezu.. Ale to irytujące.. Przecież od dawna widać było, że to nie to. Miała dość czasu.. Teraz głupie gadanie... Porażka jak się zachowała. Mała księżniczka... - Dobrze mówili w kręgu ognia, że Paulina bawi się jego uczuciami ... - piszą fani programu.

A Wy, co myślicie o tym wszystkim? Faktycznie Paulina zasłużyła na krytykę? My mamy nadzieję, że zarówno Paulinie, jak i Andrzejowi, uda się jeszcze zbudować szczęśliwą relację na "Wyspie miłości"...