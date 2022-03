"Love Island": Oto przystojni uczestnicy 5. edycji show! Który z nich złamie serca pań?

"Love Island 5": Michał Gałka

Michał Gałka z 5. edycji "Love Island" to 24-letni trener personalny pochodzący ze Starachowic. Charyzmatyczny chłopak z fryzurą a’la Johny Bravo, który przeszywającym spojrzeniem i pewnością siebie peszy facetów i zawstydza dziewczyny na pierwszym spotkaniu. Brązowy medalista mistrzostw Polski w kulturystyce i fitness każdy kolejny dzień traktuje jak szanse na nowe wyzwania i stara się żyć pełnią życia. Ciepły, pomocny, nadający ton w towarzystwie i rozmowie, potrafi być łowcą, chociaż przyznaje, że często to dziewczyny go zagadują.

Doświadczony w związkach, które jednak nie złamały mu serca - krótki dołek i rusza naprzód… U kobiet ceni szczerość, dogadywanie się i brak zaborczości. Jego ideał to blondynka do 170 cm, pełna energii i pozytywnego podejścia do życia. Jeżeli chodzi o inne wymiary: koniecznie talia dająca się objąć jego dłońmi, zero nadwagi, cellulitu czy grubych nóg. Cieszy się wolnością singla, docenia, że może robić to, co chce ale trochę tęskni za bliskością drugiej osoby, więc jest gotów na ekscytujące spotkania na Wyspie.