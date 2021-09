"Love Island 4": Wyspiarze ostrzegają Jędrka przed Moniką. Szybko prześwietlili jej zamiary?

Dziś wieczorem emocji i zaskoczeń w „ Love Island ” nie zabraknie, a wszystko za sprawą nowej uczestniczki, która namiesza wśród „wyspiarzy”. Dziewczyny będą zazdrosne, a mężczyźni nie będą mogli oderwać wzroku! W końcu do „Love Island” dołączy była gwiazda „Top Model” – Magdalena Karwacka. Fani programu nie kryją zadowolenia i już spekulują z kim w parze może być Magda! Gwiazda "Top Model" w "Love Island" Magdalena Karwacka to piękna brunetka, którą widzowie mogą pamiętać z 8. edycji "Top Model". Od tamtej pory dziewczyna przeszła sporą metamorfozę. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a teraz pojawi się na Wyspie miłości, aby sporo namieszać w programie. Fani "Love Island" nie kryją radości, że w końcu pojawi się piękna, naturalna dziewczyna i z pewnością wielu uczestników nie będzie mogło przejść obok niej obojętnie: Pewnie nie jeden będzie się o nią bił.. 😁 A Ola to już pęknie z zazdrości 😁 🙈 No nareszcie jakas ladna, naturalna dziewczyna a nie kolejny plastik Piękna naturalna uśmiechnięta ❤️ Niech namiesza bo wieje nudą u nich 😂 Przepiękna, naturalna, oj namiesza panom w głowach. Pod zdjęciem nowej uczestniczki na oficjalnym profilu "Love Island" pojawiają się też krytyczne komentarze. Jeden z Internautów wprost pisze, że Magdalena Karwacka wchodzi do programu jedynie po to, aby zdobyć większą popularność: Weszła po znajomości na insta obserwuje ją chociazby prowadzaca Karolina Gillon,Natalia która odpadla a nawet Ada Gotowicka i zapewne to nie wszyscy którzy mają coś wspólnego z tym programem wiadomo ze weszla tylko po by namieszać dla fejmu,zabawy pieniędzy bo chyba nie dla miłości heh Tylko spójrzcie, jak teraz wygląda...