"Love Island 4": widzowie żądają wyrzucenia Klaudii z programu. Czym aż tak im podpadła?

W ostatnim odcinku "Love Island" nastąpiło przeparowanie. Tym razem z programem pożegnała się Nicki - Mika zdecydował, że woli jednak jeszcze raz spróbować stworzyć coś z Kornelią. Ale dziewczyna wcale nie była zachwycona, że Mika ją wybrał, a co więcej - dała mu kosza! Internauci są pod wrażeniem postawy dziewczyny, że po raz kolejny nie uległa chłopakowi, który przecież wcześniej ją rzucił. Zobaczcie! Zobacz także: "Love Island 2": Widzowie domagają się usunięcia Oliwii z programu! Jej zachowanie oburzyło fanów show "Love Island 2": Kornelia dała kosza Mice! Fani zachwyceni postawą dziewczyny: "Wygrała wszystko" Kornelia dołączyła nieco później do ekipy "Love Island", jednak szybko znalazła wspólny język z pozostałymi uczestnikami. Bardzo spodobał jej się Mika, z którym stworzyła parę. Początkowo wydawało się, że są dla siebie stworzeni. Niestety po pewnym czasie chłopak stwierdził, że nie widzi ich przyszłości po programie, dlatego też nie chce kontynuować z nią związku. Odrzucona przez Mikę Kornelia bardzo to przeżyła. Mika rozpoczął związek z Nicki, jednak szybko okazało się, że są to dwa różne światy. Podczas ostatniego przeparowania postanowił porzucić obecną partnerkę i ponownie wybrał Kornelię. Dziewczyna jednak stwierdziła, że nie chce dawać drugiej szansy ich związkowi. Mogłeś Nicki wziąć, nie mnie. Nie będę już miała do ciebie jakiejś empatii takiej jak wcześniej. No cóż, czekam na nowego uczestnika, zobaczymy, a jak nie, to pojadę do domu - powiedziała Kornelia. Mika nie krył swojego zaskoczenia - przeprosił Kornelię za wcześniejsze zachowanie i zapytał, czy na pewno nie uda im się ponownie czegoś stworzyć. Dziewczyna odpowiedziała mu stanowczo. Naprawdę...