"Love Island": Sandra już nie chce być z Jakubem? "Za grzeczny jest" oceniła uczestniczka

Magda i Wiktor to para, która może pochwalić się najdłuższym stażem związku w 4. edycji "Love Island". Ich relacji nie złamała nawet Casa Amor i do tej pory wiele wskazywało na to, że to właśnie oni są największymi faworytami do wygrania show. Jednak ostatnio fani mają sporo wątpliwości, co do szczerości ich uczuć. Ostatnio w sieci pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci sugerują, że Magda i Wiktor tylko udają swoją wielką miłość, bo zależy im na wygraniu programu! Dlaczego tak uważają? Zobacz także: "Love Island": Edyta zraniona przez Adriana. Polały się łzy! "Potraktował ją jak zabawkę" "Love Island": Magda i Wiktor udają swoją miłość? Już w najbliższą niedzielę dowiemy się, która para wygra 4. edycję "Love Island" . Trzeba przyznać, że ta odsłona show dostarcza naprawdę ogromnej dawki emocji - w relacjach uczestników sporo się dzieje i wielokrotnie dochodziło do niespodziewanych zmian w parach. Mnóstwo emocji dostarczyli widzom między innymi Paulina i Andrzej , których związek przechodził wiele wzlotów i upadków. Z kolei najbardziej stabilną relacją na "Wyspie Miłości" wydawała się być ta, którą stworzyli Magda i Wiktor. Fani mocno im kibicowali i wszystko wskazywało na to, że to właśnie oni są pewniakami do wygrania 4. edycji "Love Island". Jednak ostatnio to się zmieniło... Zobacz także: "Love Island": Namiętny pocałunek Pauliny i Andrzeja zszokował fanów programu! Wiktor ostatnio wyznał w Kręgu Ognia, że pokochał Magdę. Co więcej, ona również otwarcie przyznała, że kocha Wiktora. Fani jednak uważają, że ich wyznanie było sztuczne, a kolejne dni na "Wyspie Miłości" ich zdaniem jeszcze bardziej pokazują, że...