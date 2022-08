Waleria Szewczyk niewątpliwie zachwyca dziś swoją urodą. Uczestniczka 3. edycji "Love Island" cieszyła się dużym zainteresowaniem na wyspie miłości i zbierała mnóstwo komplementów od widzów. Jednak czy zawsze tak było? Waleria postanowiła wrócić na chwilę do przeszłości, do czego też zaprosiła swoich fanów. Uczestniczka pokazała zdjęcia ze swojego okresu dzieciństwa i dorastania. Trudno poznać, że to ta sama Waleria! "Love Island 3" Waleria Szewczyk kiedyś. Fani są w szoku: "Ale się zmieniłaś!" Waleria Szewczyk zyskała ogromną sympatię fanów po swoim udziale w "Love Island 3". Zresztą uczestniczka w parze z Piotrkiem dotrwała do samego finału! I choć fani od początku bardzo kibicowali tej dwójce, to parze nie udało się wygrać miłosnego show. Zamiast tego wygrali uczucia. Waleria zdecydowała się nawet zrobić sobie tatuaż z kultowym tekstem Piotrka. Niestety, pomimo szczerych chęci ich związek nie przerwał próby czasu, a Waleria i Piotr rozstali się. Jakiś czas temu byli partnerzy spróbowali nawet naprawić swoją relację , jednak ich starania zakończyły się fiaskiem. I choć Piotrek przyznał otwarcie, że tęskni za Walerią , ona nie widzi już przyszłości w tym związku. Od tego czasu fani dziewczyny z jeszcze większą ciekawością śledzą losy Walerii i są ciekawi, co u niej słychać po niełatwym rozstaniu. Tymczasem uczestniczka wydaje się być bardzo szczęśliwa, chętnie chwali się swoją codziennością, a ostatnio opublikowała nawet nagranie ze zdjęciami z przeszłości, by pochwalić się swoją ogromną metamorfozą. Dziś Waleria zachwyca swoją urodą, a jak było kiedyś? Fani uważają, że uczestniczka miłosnego show, zawsze była piękna! Zobacz także: "Love Island": Piotrek i...