Julia Nowakowska z "Love Island" poddała się operacji plastycznej! Nie uwierzycie, co sobie zrobiła!

Julia Nowakowska, zwyciężczyni drugiej edycji "Love Island", zdecydowała się na szczere wyznanie! W wywiadzie dla jednego z portali internetowych wyjawiła, że poddała się operacji plastycznej. Julia jest niezaprzeczalnie piękną kobietą i niektórych może zdziwić fakt, że dziewczyna zdecydowała się na jakiś zabieg. Ale nawet tak śliczna kobieta jak Julia, miała swoje kompleksy, które zażegnała dzięki zabiegowi.

Co sobie poprawiła? Będziecie w szoku!

"Love Island": Julia Nowakowska opowiedziała o swojej operacji plastycznej

Julia Nowakowska w drugiej edycji "Love Island" podobała się chyba każdemu uczestnikowi na Wyspie miłości. Ostatecznie dziewczyna zdecydowała się na związek z Dominikiem i razem z nim wygrała program. Po powrocie do Polski para przetrwała ze sobą jeszcze trzy miesiące, ale niestety na początku stycznia ogłosiła swoją decyzję o rozstaniu.

Julia zyskała grono fanów na swoim Instagramie, którzy nie przestają zasypywać jej komplementami. I trudno się nie zgodzić z internautami, bo zwyciężczyni drugiej edycji "Love Island" to prawdziwa seksbomba. Ale nawet ona miała swoje kompleksy, które teraz już przeszły do historii, bo Julia niedawno poddała się operacji plastycznej. W wywiadzie dla portalu Kozaczek.pl dziewczyna wyjawiła, co postanowiła sobie ostatnio poprawić.

Ja miałam liposukcję razem z BBL, czyli rzeźbienie pośladków. Miałam zabierany tłuszczyk z wewnętrznej strony ud i z boczków. Ja właśnie miałam największy problem z moimi boczkami, bo ćwiczyłam, byłam na diecie, wszystko już robiłam, żeby tych boczków się pozbyć. To było moje marzenie, żeby tych boczków nie mieć, zakładać biodrówki, obcisłe sukienki. No i teraz moje marzenie się spełniło - powiedziała Julia Nowakowska w rozmowie z portalem Kozaczek.

A jak Julia czuła się po zabiegu?

Ja jeśli mogłabym zrobić to jeszcze raz, to oczywiście bym zrobiła. [...] Czy bolało? Pierwsze trzy dni tak troszkę, ale to wiadomo. [...] Ponieważ robiłam BBL, czyli to kształtowanie pośladków, to musiałam siedzieć na takiej specjalnej poduszce, żeby po prostu pupą nie dotykać przez kilka dni - dodała Julia

Doceniacie szczerość Julii w tym temacie?

Mat. prasowe

