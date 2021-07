"Love Island": Stella właśnie pokazała swoją miłość! "Tęskniłam". Piotr będzie zazdrosny? 

To koniec związku Stelli i Piotra z "Love Island" ?! Wielu fanów nie ma wątpliwości, że tak właśnie się stało! Chociaż sami zainteresowani nie zabrali głosu w tej sprawie, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na ten temat. Ponadto na wpis jednej z internautek, Stella odpowiedziała wymowną reakcją. Zobaczcie, dlaczego widzowie uważają, że relacja tej dwójki to już przeszłość! Zobacz także: Ania i Maciek z "Love Island" znów razem! Szczęśliwi pochwalili się wspólnymi chwilami "Love Island": Stella i Piotr nie są już razem?! Stella i Piotr byli ze sobą od pierwszego dnia na "Wyspie Miłości". W programie mieli swoje wzloty i upadki, jednak ostatecznie udało im się dojść razem do półfinału, a po powrocie do Polski, rozpoczęli wspólną drogę. Snuli poważne plany na przyszłość, o których chętnie opowiadali. Oczywiście zawsze byli bardzo aktywni na Instagramie i chętnie zamieszczali wspólne relacje. Jeszcze przed tygodniem, Stella kibicowała Piotrowi podczas walki na Fame MMA. Jednak od kilku dni fani zauważyli niepokojące sygnały. Przede wszystkim Stella i Piotr nie publikują już wspólnych zdjęć, ani relacji, a ponadto jak zauważyli widzowie "Love Island", z Instagrama dziewczyny zniknęło kilka fotografii z partnerem. By tego było mało, ostatni post uczestniczki show Polsatu, dał wszystkim do myślenia. To fragment tekstu utworu "Insomnia". "...Myślami uciekam gdzieś w kosmos Robię znowu wszystko tu wbrew sobie Szukam tych miejsc przy których sen nabiera nowego znaczenia, Muzyka jak sejf chowam, więc w niej wszystko, nim przyjdzie amnezja. Płonie jak haze dobro to we mnie na popiół spalone już niemal. Niech każdy dzień nadziei da cień, choć jeszcze zbłądzimy nieraz" - czytamy pod nowym...