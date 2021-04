"Love Island": Sekret uczestników wyszedł na jaw po programie! Czy finał mógł wyglądać inaczej?

Choć finał "Love Island" dobiegł końca, wszystko wskazuje na to, że emocje po nim jeszcze długo nie opadną. Dziś fani kontrowersyjnego programu śledzą swoich ulubionych uczestników już nie za pośrednictwem telewizji, a mediów społecznościowych, bacznie przyglądając się relacjom nawiązanym na Wyspie Miłości. Ostatnio wątpliwości internautów co do uczuć Czarka i Ani, wzbudziło jedno zdjęcie, które miało być dowodem na ich rozstanie. Teraz na jaw wyszedł kolej sekret uczestników trzeciej edycji "Love Island"!

Uczestnicy "Love Island" znali się przed programem!

Trzecia edycja "Love Island" budziła w swoich widzach sporo kontrowersji i skrajne emocje. Fani programu byli świadkami nie tylko narodzin pierwszych uczuć, ale również nagłych zwrotów akcji, i nie powstrzymywali się od komentowania zachowań niektórych uczestników, które ich zdaniem pozostawiały wiele do życzenia. Koniec końców do finału "Wyspy Miłości" dotarli Waleria i Piotrek, Caroline i Mateusz oraz Ania i Czarek. Czy życie wyspiarzy, które prowadzili przed programem, miało na to wpływ? Jak się okazuje, teraz, kiedy program już dobiegł końca, na jaw wyszedł kolejny sekret jego uczestników.

Od kilku dni finaliści "Love Island" są bombardowani przez swoich fanów licznymi pytaniami, a ci chętnie odpowiadają na nie w mediach społecznościowych, czy jednak Czarek powiedział o jedno słowo za dużo? Kiedy jeden z jego obserwatorów zapytał, czy przed programem znał kogoś z ekipy, wypowiedź partnera Ani mogła wielu zdziwić.

Tak znałem wcześniej przed programem Matiego, ale w sumie mieliśmy okazję widzieć się tylko raz, więc tak naprawdę poznaliśmy się super dopiero w programie - odpowiedział Czarek.

Wiedzieliście, że Mateusz i Czarek znali się przed programem? Choć miało ich łączyć tylko jedno spotkanie, wielu może zastanawiać fakt, że podczas głosowania przed samym finałem, Mateusz i Caroline - podobnie jak większość uczestników - zadecydowali, że to Stella i Piotr, a nie Ania i Czarek, powinni opuścić "Love Island". Czy znajomość tej dwójki mogła wypłynąć na głos uczestników?

Cóż, nie tylko w tym przypadku widzowie przecierają oczy ze zdumienia. Jak się okazuje, w podobnym formacie konkurencyjnej stacji - "Hotelu Paradise" - również ma się pojawić uczestnik, który będzie kolegą... Oli! Co sądzicie o takim zagraniu?

W finale programu znaleźli się Mateusz i Caroline, Waleria i Piotrek oraz Ania i Czarek, jednak jak się okazuje, Mateusz i Czarek znali się już wcześniej.

Zwycięzcami trzeciej edycji programu zostali Mateusz i Caroline! Fani "Love Island" nigdy nie wątpili w szczerość ich uczuć.

Mat. prasowe

Inaczej jednak było w przypadku Czarka i Ani, którzy zajęli trzecie miejsce. Widzowie "Love Island" nadal nie wierzą, że ta dwójka jest razem.