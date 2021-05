"Love Island": Po rozstaniu Ania i Czarek całkowicie zerwali ze sobą kontakt? Szczery komentarz uczestnika

W "Love Island" w końcu poznaliśmy finałowe pary. Arsena i Angelę wyeliminowali widzowie, natomiast Stellę i Piotra pozostali wyspiarze. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto odpadnie, widzowie typowali, że Ania i Czarek ze względu na to, że krótko są ze sobą, jednak Waleria i Piotr zadecydowali, że eliminują Piotra i Stellę. Widzowie mają podzielone zdania co do tego wyboru. Zdecydowanie bardziej niż Piotra, jest im żal Stelli... "Love Island" widzowie żałują, że Stelli i Piotra nie ma w programie? Widzowie mają zdecydowanie mieszane uczucia co do związku Piotra i Stelli. Niektórzy są zdania, że emocje, jakie były między parą, nadawały im wiarygodności i obrazowały prawdziwe budowanie relacji. Inni z niechęcią wspominają " toksyczne" zachowania Piotra i zdecydowanie jego obwiniają za to, że nie udało im się dojść do finału. Niektórzy twierdzą nawet, że Stella i Piotr zostali wyeliminowani przez Walerię i Piotra, ponieważ stanowili dla nich zbyt duże zagrożenie. - Jest to przykre, ale prawda jest taka, że Piotrek jest winny wyniku swoim despotycznym zachowaniem - Są najbardziej dojrzali i faktycznie budują związek, a nie wakacyjną przygodę 🤫 - To była jedyna szczera para. Waleria i Piotr jedyne co robią, to się całują i to nazywają związkiem. Między Czarkiem a Anią jest i będzie tylko przyjaźń. Mati jest tu tylko dla kasy i rzuci Caroline nie długo po programie. - Najbardziej szkoda Stelli - To nie oni powinni odejść 😡 - Najmocniejsza pare trzeba było wyeliminować. Zaczyna się walka👏 Buziolki dla Stelli i Piotra😍 - komentują fani. Co więcej, wiele osób zauważa, że głosowanie było niesprawiedliwe. Ostatecznie Piotr i Stella byli ze sobą od początku programu, a Ania i Czarek budują swoją relację jedynie tydzień i nawet nie są...