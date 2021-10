"Love Island": Piotrek spotyka się z kimś po rozstaniu z Walerią? Jest komentarz! 

W "Love Island" nie brakuje zaskoczeń i zwrotów akcji. W ostatnim odcinku byliśmy świadkami kłótni Oliwii i Igora. Chłopak doszedł do wniosku, że nie chce kontynuować relacji ze swoją partnerką! Z tego też względu obydwoje podjęli decyzję o rozstaniu. Jednak jak się okazało, uczestnik będzie żałował swojej decyzji. Zobaczcie! Zobacz także: Nowy przystojniak z "Love Island" niedawno robił furorę w amerykańskim show! Kim jest Kamil Nicalek? "Love Island": Igor jednak będzie chciał wrócić do Oliwii?! Zaskakujący zwrot akcji! Igor i Oliwia uchodzili za idealnie dobraną parę. Świetnie się dogadywali i rozumieli, ale nagle w ostatnim odcinku "Love Island" wszystko się zmieniło. Pomiędzy byłymi już partnerami doszło do wymiany zdań, która doprowadziła do burzliwego rozstania tej dwójki. A wszystko zaczęło się od męskiej rozmowy Igora z Kamilem, która spowodowała, że chłopak postanowił zrezygnować z dalszej relacji ze swoją partnerką. Rozgoryczona Oliwia nie przebierała w słowach i jasno dała do zrozumienia, co myśli o zachowaniu partnera. Były łzy i próby kolejnych rozmów, które miały ostudzić emocje między uczestnikami, ale ostatecznie para rozstała się. W programie pojawiła się również nowa uczestniczka, Kornelia, która wyraźnie spodobała się Igorowi. Jednak w dzisiejszym odcinku przekonamy się, że chłopak najwyraźniej przemyślał na spokojnie swoją decyzję o rozstaniu z Oliwią i... będzie chciał do niej wrócić! Zobaczymy kolejną, poważną rozmowę byłej pary, w trakcie której Igor powie Oliwii, że żałuje swojej decyzji. Co zrobi Oliwia? Czy zdecyduje się ponownie zaufać Igorowi i spróbuje naprawić ich związek pomimo wielu...