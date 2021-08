Ania z "Love Island 3" pokazała zdjęcie z randki! Było bardzo romantycznie

Uczestniczka pierwszej edycji hitu Polsatu opublikowała nagranie, na którym przyznała, że miała wypadek samochodowy! Beata Grucela z "Love Island. Wyspa miłości" trafiła do szpitala po tym, jak samochód którym podróżowała uderzył w mur- kobieta przyznała, że jest najbardziej poszkodowaną osobą, która wzięła udział w wypadku. Beata podczas relacji na InstaStories opowiedziała o swoim dramacie! Beata z "Love Island" w szpitalu Beata Grucela wzięła udział w pierwszej edycji programu "Love Island". Po zakończeniu show fani mogą obserwować ją na Instagramie, gdzie chętnie publikuje swoje zdjęcia. Niestety, teraz na jej profilu pojawiło się niepokojące nagranie! Beata Grucela z opatrunkiem na głowie zdradziła, że wzięła udział w poważnym wypadku samochodowym! Nawet nie pamiętam dokładnie, jak to się stało. Wjechaliśmy w krawężnik, a później w mur na skrzyżowaniu, bo było ślisko. Na szczęście nikomu się nic więcej nie stało, ja mam najwięcej obrażeń, bo uderzyłam głową o zagłówek, który był za blisko mojego siedzenia z tyłu, więc wygląda, jak wyglądam- przyznała Beata z "Love Island". Beata nie ukrywa, że doznała szoku. Jak to wszystko się stało, ja wysiadłam z samochodu, sprawdziłam czy wszyscy są ok. Przykleiłam sobie płat skóry do czoła, wzięłam torebkę z samochodu i zaczęłam iść. Jakiś pan powiedział żebym poczekała bo zaraz przyjedzie karetka, ale ja powiedziałam że nie chcę tu być i że ja stąd idę- opowiadała na Instagramie. Podczas swojej relacji Beata nie ukrywała, że nie jest zachwycona tym, jak została potraktowana m.in. przez jedną z pielęgniarek czy lekarza. Bardzo szanuję służbę zdrowia i to, co dla nas robią i wiem, że każdy ma gorsze i lepsze dni, ale to nie była jedyna zła sytuacja...