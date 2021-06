"Love Island": Piotr zmienia wizerunek? Zaskoczeni fani komentują ostro: "stylizacja lalusia"

Kolejna edycja "Love Island" dobiegła końca. Zwycięzcami zostali Julia Nowakowska i Dominik Grot, którzy w finale pokonali dwie pozostałe pary , a teraz niektórzy uczestnicy podsumowują swój udział w reality-show. Jednym z nich jest Mundek, który był jednym z najbardziej lubianych uczestników i zdobył serca fanów programu. Pod jego ostatnim zdjęciem z "Love Island" pojawiło się mnóstwo wpisów od pozostałych uczestników oraz od widzów, którzy żałują, że to nie on wygrał. Fani wróżą mu karierę! Mundek podsumował swój udział w programie "Love Island" Uczestnik "Wyspy miłości" opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z hotelu, w którym przebywali uczestnicy i napisał, że żegna się z cudowną przygodą, jaką był udział w "Love Island" i wraca do rzeczywistości: Gubimy się naśladując innych, oddzielmy się tylko od tłumu, a wrócimy do zdrowia! To była cudowna przygoda z @loveislandwyspamilosci gdzie każdy z nas jest całkowicie inną, wyjątkową osobą! Dziękuję❤️ - napisał Mundek o swoim udziale w "Love Island". Internauci prześcigają się, pisząc kolejne pozytywne komentarze dotyczące tego uczestnika "Wyspy miłości". Niektórzy wprost sugerują, że to on powinien wygrać drugą edycję programu, bo przez cały czas był szczery i udało mu się stworzyć relację opartą na przyjaźni i zaufaniu: Byłeś jedyną osobą która na wyspie naprawdę zasługiwała na miłość i niczego nie udawała ani nie grała. 😊 Pomimo iz faktycznie darze sympatia wygranych uczestnikow to uwazam ze program powinni wygrac wlasnie munek.dryja i Alicja ... moze nie milosc ale szczerosc i przyjazn ! Prawdziwy, szczery na luzie. Super się Ciebie oglądało ☺️...