"Love Island": Paulina zostawi Andrzeja? Internauci są tego pewni! Mają na to dowody!

W niedzielę, 13 września, w kolejnym odcinku "Love Island" , pożegnaliśmy dwoje uczestników - Natalię i Mundka. Dowiedzieliśmy się także, że widzowie za pośrednictwem aplikacji, mogą wybrać parę, która trafi do kryjówki. Jak się okazało, wybór padł na Olę i Rafała. Początkowo ta dwójka była uważana za najbardziej zgraną i najlepiej dobraną parę. Teraz jednak internauci nie są już tak przyjaźnie nastawieni do tej dwójki i zarzucają im grę aktorską. Zobaczcie. Zobacz także: Burza po odpadnięciu jednej z najbardziej lubianych par w "Love Island"! "Love Island": Ola i Rafał trafią do kryjówki! Internauci jednak są do nich coraz bardziej sceptyczni: "Wyczuwam niezłą grę aktorską" W "Love Island" ciągle coś się dzieje, a widzowie nie mogą narzekać na brak emocji i zwrotów akcji. Ostatnio fani dostali możliwość wyboru pary, która trafi do kryjówki, czyli miejsca odosobnionego od pozostałych uczestników. Decyzją widzów show, taką możliwość otrzymają Ola i Rafał, którzy do tej pory wydawali się być najbardziej trwałym związkiem programu. Jednak z odcinka na odcinek coraz więcej osób już tak nie uważa. Wielbiciele show zarzucają tej dwójce grę aktorską i twierdzą, że niestety pomiędzy Olą i Rafałem tak naprawdę nie ma żadnego uczucia. - A ja za tą parą nie jestem, teksty Rafała są jak jakieś cytaty z filmów, niestety wyczuwam tam niezłą grę aktorską - I tak nic nie będzie.... ten związek zaraz się rozpadnie 🤷🏼‍♀️ - Jak dla mnie to Rafał dobrze gra ;) nie jest szczery wobec Oli. - Szkoda, że nie Julia i Dominik. W tej relacji widać, że Rafał nie traktuje Oli poważnie. - Irytuje mnie już ta para,...