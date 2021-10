Nie da się ukryć, że związek Pauliny i Andrzeja z 4. edycji "Love Island" był jednym z najbardziej niestabilnych na "Wyspie Miłości". Choć z programu ostatecznie wyszli jako para, to jednak fani obawiają się, że ich wspólna historia może nie potrwać zbyt długo. Wszyscy pamiętają, że Paulina w programie była bardzo niezdecydowana - czy podobnie jest teraz?

Właśnie na InstaStories Pauliny pojawiły się nowe relacje, na których nie jest sama, a z... Dawidem, który także brał udział w "Love Island"! A co w takim razie dzieje się z Andrzejem? Paulina odpowiedziała zaniepokojonym fanom.

"Love Island": Co ze związkiem Pauliny i Andrzeja?

Paulina i Andrzej z 4. edycji "Love Island" dostarczyli widzom wielu emocji! Andrzej niemalże od samego początku pokazywał, jak bardzo mu zależy na Paulinie i zabiegał o jej względy, jednak dziewczyna długo była niedostępna. I kiedy w końcu udało mu się do niej zbliżyć, wtedy nadszedł czas rozłąki - panowie wyjechali do Casa Amor, gdzie spotkali nowe dziewczyny, a panie zostały w willi, do której dołączyło kilku nowych przystojniaków.

To właśnie wtedy Paulina podjęła decyzję o rozstaniu z Andrzejem - wysłała mu list, w którym poinformowała go, że nie chce kontynuować z nim związku i podczas kolejnego przeparowania wybrała Mateusza. Gdy jednak zobaczyła, że Andrzej z Casa Amor wrócił sam i chce dalej o nią walczyć, szybko zrozumiała, że popełniła błąd.

Ostatecznie Paulinie i Andrzejowi udało się stworzyć szczęśliwy związek i para dotarła do finału 4. edycji "Love Island", w którym zajęła 3. miejsce. Po powrocie do Polski obydwoje zadeklarowali, że chcą kontynuować to, co zaczęło się między nimi na "Wyspie Miłości". Jednak właśnie na InstaStories Pauliny pojawiły się nagrania, które zaniepokoiły fanów! Widać na nim, jak dziewczyna podróżuje z innym uczestnikiem "Love Island", Dawidem!

Fani szybko zaczęli zadawać Paulinie pytania, czy przypadkiem nie zamieniła Andrzeja na Dawida!

- Czemu nie jedziesz z Andrzejem? - Zamieniłaś Andrzeja na Dawida? - brzmiały pytania od fanów.

Paulina na szczęście szybko zabrała głos i uspokoiła swoich wielbicieli.

- Żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, my się tylko przyjaźnimy (z Dawidem - przyp. red.) - powiedziała Paulina. - Dokładnie, my się przyjaźnimy, to moja siostrzyczka - dodał Dawid.

Kiedy zatem Paulina spotka się z Andrzejem? Jak się okazało, w sobotę 16 października wszyscy uczestnicy 4. edycji "Love Island" będą bawić się na imprezie w warszawskim klubie i to właśnie do tego miejsca podróżują Paulina i Dawid. Oczywiście na spotkaniu Islandersów nie zabraknie również Andrzeja, który po kilku dniach rozłąki w końcu zobaczy swoją ukochaną. Całej ekipie życzymy udanej zabawy, a fanom "Love Island" więcej wiary w związek Pauliny i Andrzeja! My trzymamy za nich mocno kciuki!