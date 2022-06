"Love Island": Paulina po rozstaniu z Andrzejem spotyka się z Jurkiem? Jest komentarz!

Finał 4. edycji „Love Island” jeszcze przed ostatnim odcinkiem wzbudzał ogromne kontrowersje za sprawą jednej z finałowych par! Chodzi oczywiście o Paulinę i Andrzeja. Część widzów reality-show po ich burzliowej relacji nie wierzyła w ich uczucie. Ostatecznie czwartą edycję wygrali Magda i Wiktor, a kiedy w sieci pojawiły się relacje z powrotu uczestników do Polski - Paulina zszokowała fanów nagraniem, jakie opublikowała na Instastory. To już koniec związku Pauliny i Andrzeja?! Paulina i Andrzej z 4. edycji "Love Island" już się rozstali? Andrzej i Paulina są jedną z najbardziej zaskakujących par 4. edycji „Love Island” . Co prawda uczestnik od początku był zafascynowany kobietą, ale ona początkowo zupełnie nie odwzajemniała jego uczuć. Z czasem to się zmieniło, ale widzowie mają wątpliwości czy ta relacja jest prawdziwa . Co prawda oboje w wielkim finale zapewniali, że chcą kontynuować ten związek i myślą o przyszłości, ale już podczas powrotu do Polski Paulina zszokowała wyznaniem. Co się stało? Zobacz także: "Love Island": Fani śmieją się z min Pauliny podczas werdyktu: "I po co tak się męczyłam?!" Paulina po finale 4. edycji "Love Island" opublikowała wspólne zdjęcie z Andrzejem, ale niedługo potem stało się coś niepokojącego. Uczestniczka w relacji na Instastory wyznała, że do domu wraca sama! Niestety, wracam sama. Szybko okazało się, że Paulina w ten sposób... zażartowała i po chwili w kolejnej relacji fani uczestniczki zobaczyli szeroki uśmiech Andrzeja, który powiedział wprost: No way - dodaje Andrzej z "Love Island". Choć sytuacja szybko się wyjaśniła widzowie przez wzgląd na relację pary w programie początkowo nie uznali tego za kawał. Jak wiadomo...