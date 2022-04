"Love Island": Paulina komentuje rozstanie z Andrzejem! Po programie pojawiły się problemy?

Nie da się ukryć, że związek Pauliny i Andrzeja z 4. edycji "Love Island" był jednym z najbardziej niestabilnych na "Wyspie Miłości". Choć z programu ostatecznie wyszli jako para, to jednak fani obawiają się, że ich wspólna historia może nie potrwać zbyt długo. Wszyscy pamiętają, że Paulina w programie była bardzo niezdecydowana - czy podobnie jest teraz? Właśnie na InstaStories Pauliny pojawiły się nowe relacje, na których nie jest sama, a z... Dawidem, który także brał udział w "Love Island"! A co w takim razie dzieje się z Andrzejem? Paulina odpowiedziała zaniepokojonym fanom. Zobacz także: "Love Island": Paulina została nazwana przez fanów "hashtag nie wiem". Co o tym sądzi? "Love Island": Co ze związkiem Pauliny i Andrzeja? Paulina i Andrzej z 4. edycji "Love Island" dostarczyli widzom wielu emocji! Andrzej niemalże od samego początku pokazywał, jak bardzo mu zależy na Paulinie i zabiegał o jej względy, jednak dziewczyna długo była niedostępna. I kiedy w końcu udało mu się do niej zbliżyć, wtedy nadszedł czas rozłąki - panowie wyjechali do Casa Amor, gdzie spotkali nowe dziewczyny, a panie zostały w willi, do której dołączyło kilku nowych przystojniaków. To właśnie wtedy Paulina podjęła decyzję o rozstaniu z Andrzejem - wysłała mu list, w którym poinformowała go, że nie chce kontynuować z nim związku i podczas kolejnego przeparowania wybrała Mateusza. Gdy jednak zobaczyła, że Andrzej z Casa Amor wrócił sam i chce dalej o nią walczyć, szybko zrozumiała, że popełniła błąd. Zobacz także: "Love Island" 4: Paulina sugeruje, że... z Andrzejem nie wyszło? Ten wpis daje do myślenia! Ostatecznie Paulinie i Andrzejowi udało się stworzyć szczęśliwy związek i para dotarła do...