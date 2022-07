"Love Island": Patrycja i Mikołaj wrócą do siebie?! Jest komentarz!

Patrycja i Mikołaj z "Love Island" ogłosili swoje rozstanie na początku lipca. Ta wiadomość była ogromnym zaskoczeniem dla fanów programu, ponieważ nic nie zapowiadało takiego obrotu spraw. Czy zatem jest szansa, że Patrycji i Mikołajowi jeszcze uda się naprawić tę relację? Finalistka 5. edycji "Love Island" szczerze odpowiedziała!

"Love Island": Patrycja i Mikołaj dadzą sobie jeszcze szansę?

Rozstanie Patrycji i Mikołaja z "Love Island" było zdecydowanie jednym z najgłośniejszych wśród uczestników "Wyspy Miłości". Patrycja z "Love Island" nie szczędziła Mikołajowi gorzkich słów, a to wszystko odbywało się za pośrednictwem Instagrama, dzięki czemu fani na bieżąco śledzili sytuację. Łatwo można było również wywnioskować, że ich relacja zakończyła się w burzliwej atmosferze. Mimo to wciąż są fani, którzy wierzą, że Patrycja i Mikołaj jeszcze do siebie wrócą. Kiedy więc Patrycja zorganizowała Q&A na swoim Instagramie nie zabrakło zatem pytania, czy jest szansa, że jeszcze kiedyś zobaczymy ją u boku Mikołaja.

- Czy istnieje jeszcze szansa na zejście kiedyś z Mikołajem? Bardzo pasowaliście do siebie. Buziaki - zapytał jeden z fanów.

Patrycja odpowiedziała krótko, rozwiewając wszelkie wątpliwości w tym temacie

- No niestety takich szans już nie ma, więc razem nas już niestety nie zobaczysz, ale buziaki dla Ciebie również

Finalistka 5. edycji "Love Island" zdradziła również, czy utrzymuje chociaż koleżeński kontakt z Mikołajem.

- Nie. Nie utrzymujemy żadnego kontaktu.

Instagram/Patrycja Izydorczyk

Zobacz także: "Love Island 5": Włodek cały we łzach informuje fanów: "Ania zabiera swoje rzeczy"

To jednak nie koniec, bo Patrycja została zapytana również o powody rozstania z Mikołajem. Postanowiła na to pytanie odpowiedzieć, jednak była to odpowiedź bardzo wymijająca.

- Może zacznijmy od tego, że my nigdy oficjalną parą nie byliśmy. My się tylko spotykaliśmy. Nigdy nie byliśmy w oficjalnym związku, więc rozstanie to takie nie było - to był koniec relacji. No czasem tak jest, że spotykasz się z kimś, no ale po jakimś czasie stwierdzasz, że to nie jest to, że nie chcesz tego, a nic na siłę przecież - odparła Patrycja.

Instagram/Patrycja Izydorczyk

Zobacz także: "Love Island": Wiktor skończył 28 lat! Razem z Magdą ma podwójne powody do świętowania!

Biorąc pod uwagę odpowiedzi finalistki 5. edycji "Love Island" wygląda na to, że jej relacja z Mikołajem naprawdę skończyła się w burzliwej atmosferze, na ich powrót do siebie też nie ma co liczyć, a dokładnych powodów ich rozstania raczej nigdy nie poznamy. Spodziewaliście się, że tak potoczy się ich historia?