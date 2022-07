"Love Island": Patrycja miażdży Mikołaja po rozstaniu: "Rozumiem, że chcesz mi dowalić"

Patrycja i Mikołaj z "Love Island" rozstali się i najwidoczniej nie pałają już do siebie żadnymi sentymentami. Chociaż oświadczenie o rozstaniu mogłoby wskazywać na coś innego, to komentarze byłych partnerów nie pozostawiają złudzeń. Mikołaj z "Love Island", pisząc o rozstaniu z Patrycją, podkreślił, że "była dla niego wyjątkowa". Była partnerka postanowiła skomentować te słowa i nie została na uczestniku suchej nitki.

"Love Island": Patrycja miażdży Mikołaja po rozstaniu

Patrycja i Mikołaj poznali się w "Love Island", dzięki projektowi Casa Amor. To nie był łatwy początek miłości, szczególnie ze względu na Łukasza. Widzowie doskonale pamiętają moment, kiedy Łukasz pewien wierności swojej dotychczasowej partnerki, popłakał się na antenie, gdy okazało się, że Patrycja woli innego. Uczestniczka również mocno to przeżyła, jednak nie chciała oszukiwać własnego serca. Zakochani po "Love Island" wytrzymali w związku jeszcze kilka miesięcy. Patrycja i Mikołaj z "Love Island" rozstali się. Uczestniczka opublikowała krótkie oświadczenie. Niedługo później Mikołaj z "Love Island" odniósł się do rozstania z Patrycją. Opublikował krótki wpis, w którym podziękował Patrycji "za wyjątkowe chwile i to jak wyjątkowa była dla niego". Dziewczyna nie zgodziła się z jego słowami i ostro skomentowała jego zachowanie:

Jeżeli taka wyjątkowa byłam, to dlaczego dajesz przyzwolenie na hejt na mnie? Rozumiem, że chcesz mi dowalić, jednocześnie robiąc z siebie osobę nieskazitelnie dobrą. Nie chce uczestniczyć w tej szopce, już się przyzwyczaiłam, że zawsze jestem ta zła. Pozdrowionka.

Patrycja z "Love Island" jest wściekła na Mikołaja, że po rozstaniu pozwala na obrażanie jej w sieci. W dodatku komentarze uczestnika również dają wiele do myślenia. Jedna z internautek postanowiła pocieszyć go, jednak odpowiedź Mikołaja to zdecydowana szpila w stronę Patrycji:

- Miki Love Island to nie jest dobre miejsce by poznać przyszłą żonę. Nie próbuj po raz trzeci. Powodzenia

- Nigdy w życiu, drugi raz to już był błąd

Wygląda na to, że Patrycja i Mikołaj z "Love Island" nie rozstaną się bez burzy wywołanej w sieci. Uczestniczka ma żal, że kolejny raz to ona jest stawiana w złym świetle. Podobnie było jeszcze w programie, gdy zdecydowała się zamienić relację z Łukaszem na relację z Mikołajem. Chociaż oboje mieli nadzieje na długi związek, nie udało im się przetrwać.

